Cenci. Rinascimento contemporaneo al Teatro Studio Melato di Milano

RUMOR(S)CENA – MILANO – Nel settembre del 1599, a Roma, Beatrice Cenci, giovane nobildonna di una famiglia tra le più influenti dell’epoca, viene giustiziata per parricidio: la sua colpa è quella di aver ucciso il padre per difendersi dai ripetuti abusi. L’esecuzione – che avviene di fronte a una vasta folla, tra cui figurano anche Caravaggio e Artemisia Gentileschi – scuote nel profondo l’opinione pubblica romana. L’immagine della decapitazione si imprime nel loro sguardo: una discesa ripida nella carne, destinata a rivivere nei loro capolavori.

Il processo divide la città: «aver volontà di togliersi dall’ingiustizia è delitto o justizia?» si chiede il popolo. Vittima prima dei soprusi e poi della legge, Beatrice Cenci diventa il simbolo tragico di una vulnerabilità esposta e indifesa. La sua è una storia di potere che schiaccia chi è più fragile, allegoria di un sistema che non offre giustizia, ma punizione: è il sacrificio di un innocente, nei secoli trasformato in mito, tanto da ispirare numerose riscritture e interpretazioni.

La Piccola Compagnia della Magnolia, attingendo alle opere di Percy Bysshe Shelley, Antonin Artaud e Stendhal e ispirandosi ai testi di Dumas, Mary Shelley, Neige Sinno e Virginie Despentes, porta in scena al Teatro Studio Melato di Milano dal 10 al 14 dicembre una nuova lettura della vicenda: una denuncia contro il dominante sistema patriarcale e la dimensione personale dell’ingiustizia, che si riflette, inevitabilmente, sull’intera società.

Cenci

Rinascimento contemporaneo

suggestioni da Shelley, Artaud, Stendhal, Dumas, Mary Shelley, Neige Sinno, Virginie Despentes e dagli atti del processo contro Beatrice Cenci

con Davide Giglio, Francesca Ziggiotti, Francesco Pennacchia, Giorgia Cerruti

regia e drammaturgia Giorgia Cerruti

regista assistente Alessia Donadio

visual concept, disegno luci Lucio Diana

maschere Lucio Diana, Adriana Zamboni

sound design, composizione, fonica, tavolo sonoro Guglielmo Diana

tecnico luci Francesco Venturino

costumi Serena Trevisi Marceddu

realizzazione costumi Daniela Rostirolla

organizzazione Emanuela Faiazza

consulente alla produzione Angelo Pastore

si ringrazia Michele Di Mauro per la riscrittura di un suo componimento

produzione Piccola Compagnia della Magnolia

in coproduzione con Teatro Stabile di Torino – Teatro Nazionale, Centro Teatrale Bresciano, Sardegna Teatro, SCARTI Centro di Produzione Teatrale d’Innovazione

con il sostegno di Teatro Akropolis

in collaborazione con I.I.C. Istituto Italiano di Cultura di Marsiglia e Fundacja Teatr Wschodni di Lublino / Boarding Pass Plus Project

