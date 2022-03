Joaquín Sorolla “Pittore di luce” in mostra a Palazzo Reale di Milano

RUMOR(S)CENA – MILANO – L’artista Joaquín Sorolla Bastida è nato a Valencia in Spagna il 27 febbraio 1863. Fin da bambino dimostrò di avere talento e passione per il disegno frequentando una scuola serale di disegno e successivamente la Scuola Superiore di Belle Arti di San Carlo. Per la prima volta in Italia a Palazzo Reale di Milano dal 25 febbraio al 26 giugno è possibile visitare la mostra dedicata al “pittore spagnolo della luce” un’esposizione monografica che ripercorre la sua produzione artistica del grande pittore spagnolo Joaquín Sorolla che ha fissato sulle tele il paesaggi del Mediterraneo, il mare, bambini che nuotano, e un ritratto originale della Belle Époque. Capace di dipingere quadri che anticipano la tecnica fotografica è considerato un esponente del luminismo e ritrattista di fama internazionale.

Dopo il successo ottenuto a Valencia con l’opera El crit del palleter che raffigura la guerra d’indipendenza spagnola gli viene assegnato un sussidio per studiare a Roma l’arte classica e rinascimentale. La meta successiva fu Parigi e qui entrò in contatto con gli impressionisti francesi. Sposato con Clotilde Garcia del Castello vissero un anno ad Assisi in Italia. Sorolla è stato uno dei massimi rappresentanti della moderna pittura iberica a cavallo tra Ottocento e Novecento, contribuendo in modo determinante al suo rinnovamento e aprendola al clima della Belle Époque. Tornato a Parigi nel 1894 per studiare più a fondo la tecnica del luminismo che diventò una costante del suo stile pittorico dove il colore s’identifica con la luce. Quella del Mediterraneo che abbagliava a tal punto che riuscì a trasferire con pennellate veloci.

Joaquín Sorolla Tutt’Art

Tra gli artisti più amati e apprezzati del suo tempo sia per la grande qualità tecnica che per il carattere umile e benevolo, Joaquín Sorolla ottiene una fama che travalica ben presto i confini nazionali, partecipando e ottenendo prestigiosissimi premi alle grandi manifestazioni internazionali. Sarà però l’ambìto Grand Prix, ottenuto alla nota Esposizione Universale di Parigi nel 1900, a lanciare la sua pittura di luce e colore definitivamente sulla scena internazionale. A Londra nel 1908 viene acclamato come “il più grande pittore vivente al mondo”. Partecipò alle Biennali di Venezia fin dal 1985 e all’Esposizione Internazionale di Roma nel 1911. Nel 1900 vinse il Gran Prix di Parigi e con l’opera I Encara diuen que el peix és car ottenne la Medaglia di Prima Classe all’Esposizione nazionale di Spagna delle Belle arti del 1895. A Milano le opere esposte di Joaquín Sorolla sono circa 60 opere e testimoniano la straordinaria evoluzione artistica di questo pittore ambizioso e determinato, che ha fatto dell’arte la sua ragione di vita. Accanto al profondo amore per la pittura, tuttavia, Sorolla ha sempre accompagnato un ancor più intenso legame con la sua famiglia, il suo soggetto prediletto.

Joaquín Sorolla Tratta delle_bianche Madrid Museo Sorolla

Quella di Sorolla è un’esperienza artistica intensa e magnifica, fatta di gioie e di sofferenze, di soddisfazioni e di ricerca, nella quale lo studio della luce, rigorosamente dal vero e en plein air, anche per i soggetti più impegnativi e di grande formato, rappresenta la via maestra del rinnovamento pittorico verso un linguaggio raffinato, spontaneo e immediato. Una carriera costellata di successi in tutta Europa come a Parigi dove espose cinquecento opere che gli fruttarono una risonanza unica nel suo genere e anche in America dove espose al City Art Museum di St. Loui e all’Arte Institute di Chicago e all’Hispanic Society of America di New York dove dipinse quattordici giganteschi murales che illustrano scene tipiche della Spagna e del Portogallo.

Joaquín Sorolla Pomeriggio sulla spiaggia a Valencia Madrid Arango Collection

La mostra di Palazzo Reale ripercorre tutta la sua carriera fino alla sua scomparsa avvenuta nel 1923 per un’emorragia cerebrale che lo aveva allontanato dalla pittura tre anni prima. È divisa in sezioni tematiche: lo sguardo sulla realtà, i ritratti, i giardini e i riflessi di luce, il mare, i tipos e gli studi classici ed è organizzata insieme al Museo de Bellas Artes di Valencia, l’Hispanic Society di New York, la Galleria Internazionale d’Arte Moderna di Ca’ Pesaro di Venezia, i Civici Musei di Udine, Musei di Nervi Raccolte Frugone. Si avvale del Patrocinio dell’Ambasciata di Spagna in Italia, del Consolato Generale spagnolo a Milano, dell’Ente del Turismo spagnolo.

