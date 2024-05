Sorrisi dal Mondo in mostra al Festival dell’Economia di Trento

RUMOR(S)CENA – TRENTO –Lo Studio d’arte Andromeda da il benvenuto alla mostra Sorrisi dal Mondo! Oltre 600 le opere pervenute, 220 quelle esposte che saranno votate dai visitatori. Le migliori tre saranno premiate. “Un particolare ringraziamento va al presidente del Consiglio Provinciale della Provincia di Trento Claudio Soini che ci ha ospitato a Palazzo Trentini in occasione del Festival dell’Economia. Siamo molto contenti che la Provincia di Trento e Il Sole 24 ore ci siano vicini e sostengano associazioni come la nostra”. Presenti all’inaugurazione, Nadia Baldo, presidente dell’Associazione Andromeda, il presidente del Consiglio provinciale di Trento Claudio Soini, Federico Silvestri (Gruppo 24 Ore) e Maurizio Rossini (Trentino Marketing). Le opere provengono dalla Cina, Brasile, Iran e da molte altri parti del mondo, 166 gli autori da circa 25 paesi.

È veramente importante infatti che queste realtà vivano per mantenere alti il pensiero la consapevolezza e la vigilanza, sempre più necessari. Andromeda è un’associazione culturale che opera a Trento ma con respiro internazionale da 40 anni. Si occupa di fumetto, illustrazione e satira, attività quest’ultima che culmina annualmente in una rassegna internazionale che vede la partecipazione di centinaia di illustratori satirici di tutto il mondo.

Il Festival dell’Economia ha voluto la presenza della nostra Associazione fin dalla sua prima edizione, consapevole che la satira è fondamentale per una completezza dell’informazione. La satira ha inoltre un doppio merito perché in un’epoca in cui sembrano dominare la pesantezza e la superficialità, la satira e l’umorismo parlano invece la lingua della leggerezza ma della profondità. La Satira esiste in varie forme fin dai tempi dei romani e dei greci, prima di Cristo, quindi. Poi si è spenta durante il medioevo ma ha ripreso vigore durante l’Illuminismo e la satira morale, sociale e religiosa hanno contribuito a riformare il mondo. Ha sempre avuto tanta forza da sopravvivere seppur faticosamente anche ai regimi più autoritari. La satira occupa uno spazio speciale, tutto suo. È riconosciuta anche dalla Costituzione nell’Articolo 21 ma anche nel 9 e nel 33, articoli che tutelano la libertà di espressione, di pensiero, di creazione e lo sviluppo della cultura.

È quel linguaggio che permette di andare oltre gli stereotipi, fa guardare le realtà con occhi puliti e spesso è contro: contro i poteri, contro il banale e le ipocrisie. La Democrazia contiene la satira e la satira irrobustisce la democrazia. Può a volte non piacere o dare fastidio, può toccare temi sensibili o offenderci, apparirci troppo forte o volgare, ma pensiamo a quanto possono essere volgari e scarsamente etici i comportamenti di uomini importanti con grandi responsabilità sociali o politiche! E quindi la satira può avere la grande funzione di mostrarci con ironia e senza ipocrisie la vera faccia di molte realtà con il lasciapassare dell’umorismo che allenta qualche resistenza e allerta il cervello. Perciò la satira vive in uno spazio tutto suo, dilatato e che non ammette censure. Poi ognuno di noi se infastidito può scegliere di allontanarsene semplicemente non seguendola.

Piuttosto mi sembra importante guardare e cogliere quel pensiero non stereotipato che spesso la satira ci propone e trovo interessante anche un secondo sguardo che vi propongo di attivare visitando questa esposizione. Sorrisi dal Mondo raccoglie ogni anno centinaia di opere di illustratori di tutto il mondo sul tema corrente del Festival. Quali gli argomenti più trattati? Quali le preoccupazioni ricorrenti dei disegnatori? Che differenze di temi esistono, se esistono, tra paese e paese, continente e continente? A che punto è la satira ai giorni nostri in Europa e fuori? Anche attraverso questa lettura possiamo cogliere il nostro tempo. Buona visione

visitabile dalle 9.30 alle 18.30











