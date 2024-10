“Radici”, rassegna internazionale di satira e umorismo. Studio d’arte Andromeda di Trento

RUMOR(S)CENA – TRENTO – Lo Studio d’Arte Andromeda, attivo in città dal 1979 con la sua Rassegna Internazionale di satira e umorismo “Città di Trento”, inaugura la XXXII Edizione, dal titolo “Radici” a Palazzo Trentini il giorno 18 ottobre 2024 alle ore 18 e fino al 3 novembre 2024 in orario 10-12 / 15-19. La Rassegna trentina, rimasta assieme alla Rassegna di Marostica, tra le più antiche e longeve d’Europa, rappresenta un panorama dei migliori disegnatori di satira del mondo e vi partecipano 430 autori provenienti da 58 paesi.

La Rassegna, stampata su pannelli di forex, è allestita nelle sale espositive interrate di Palazzo Trentini in via Manci, 27 Trento. Ogni artista con le proprie origini culturali, individualità, appartenenze e visione d’insieme, immagina, guidato dalla propria fantasia, le radici personali, collettive e biologiche dell’esistenza della vita e delle sue interazioni sul pianeta.

Motivazioni dei cinque premi principali della XXXII Rassegna

Internazionale di Satira e Umorismo “Città di Trento”, 2024

Satira

Primo Premio

Oguz Demir (Turchia)

Il concetto di “radici” è espresso da Oguz Demir con originalità e uno stile grafico pulito e incisivo. Nella sua opera, in cui da un unico grande uovo scaturiscono insieme tutte le forme di vita, vegetali e animali, l’essere umano è uno tra tutti, senza distinzioni e in un equilibrio originario e paritario. Demir ci spiega con un’abile sintesi grafica e concettuale, concentrata in una sola immagine, come la Natura sia la nostra madre comune e ci renda tutti interconnessi.

Primo premio SATIRA_OGUZ_DEMIR_TURCHIA

Secondo Premio

Anna Formilan (Italia)

Con i suoi alberi che si trasformano in razzi per fuggire da un pianeta ormai stravolto e corrotto, Anna Formilan ci dice che come estrema risorsa è necessario sradicarsi per trovare una nuova vita e la salvezza, forse in un nuovo pianeta non sporcato dall’essere umano. La sua è una tavola di ottimo impatto visivo, in cui la metafora grafica e il colore sono usati in modo estremamente efficace.

Secondo premio SATIRA_ANNA FORMILAN_Italia

Terzo Premio

Oleg Dergachov (Francia)

C’è la base della scienza genetica, ma anche un diretto messaggio culturale e sociale, nell’opera di Dergachov, in cui l’ereditarietà è il prodotto di una equilibrata mescolanza tra diversità. Qui ciò che apparirebbe essere una anomalia, può invece dar vita a una singolare perfezione. L’abile uso pittorico dei colori si sposa alla perfezione con una intelligente sintesi satirica in questo originale, inquietante, ma memorabile “ritratto di famiglia”.

Terzo premio SATIRA_OLEG_DERGACHOV_FRANCIA

Premio Speciale Alessandro Alfonsi

Firuz Kutal (Norvegia)

Firuz Kutal con tratto elegante ed essenziale risponde al tema della mostra scrutando nell’intimo l’uomo e il mondo di cui fa parte. In un disegno in cui simbolismo e surrealismo lasciano aperti significati e interrogativi, l’autore usa le immagini riflesse degli alberi e dell’uomo per rivelarci, o domandare, quale sia l’essenza della vita.

Premio speciale Alessandro Alfonsi_FIRUZ_KUTAL_NORVEGIA

Fumetto

Primo Premio

Santiago Cornejo (Argentina)

Una divertente tavola muta dai colori vivaci, con poche ed essenziali sequenze – e il cui stile caricaturale richiama idealmente la rivista americana Mad – ci mette di fronte all’imbarazzante test di paternità in una famiglia di supereroi. Cornejo riesce a narrare abilmente e senza l’uso delle parole il tema delle origini e del retaggio ereditario, sfruttando personaggi iconici del fumetto supereroistico con fantasia e umorismo

(Marco De Angelis)

Il link allegato alla Rassegna e al verbale della giuria con le opere premiate

https://www.studioandromeda.net/rassegna

Sede: Via Malpaga 11, Trento.

Telefono: 0461/1416503

Orari: lunedì e mercoledì 15.30-19.30; giovedì 19.30-24.00.

E-mail: info@studioandromeda.net

Sito: www.studioandromeda.net