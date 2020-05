“Che forma hanno le nuvole?”di Elea Teatro Industria Scenica vince In-Box Verde 2020

RUMOR(S)CENA – IN-BOX VERDE – SIENA – La compagnia Elea Teatro/Industria Scenica di Vimodrone (in provincia di Milano) ha vinto il premio In-Box Verde 2020 con lo spettacolo “Che forma hanno le nuvole?” di Serena Facchini e Ermanno Nardi. In-Box Verde è un premio dedicato al teatro per le nuove generazioni ideato da Straligut Teatro e sostenuto da 32 partner in tutta Italia. Un progetto che sostiene in modo concreto le compagnie vincitrici mettendo in palio numerose repliche su scala nazionale. “Che forma hanno le nuvole?”, dopo il debutto al Festival Segnali 2019 e alcune date tra Lombardia e Emilia Romagna nella stagione 2019-2020, ha ricevuto il primo premio aggiudicandosi 12 repliche da effettuarsi nei prossimi due anni.

«Scrivendo questo spettacolo abbiamo desiderato creare qualcosa che fosse magico per grandi e piccoli, magico anche per noi. Se ci siamo riusciti siamo felici di questo traguardo inaspettato. Dedichiamo questo premio a tutte le persone che hanno il coraggio di immaginare ogni giorno mondi nuovi, a chi in una nuvola vede ancora draghi, pesci volanti, velieri e pizze con gli asparagi».

La regia e la drammaturgia dello spettacolo sono stati curati da Serena Facchini e Ermanno Nardi e vedono in scena Serena Facchini e Daniele Pennati. Che forma hanno le nuvole? è la prima produzione teatrale firmata Elea Teatro/Industria Scenica rivolta ai bambini. Al centro del racconto i due personaggi – Vera e Nemo – alla ricerca di sé, del loro posto nel mondo. Lo spettacolo parla al pubblico – dai 7 anni in su – con semplicità, proponendo una poetica delicata che si muove fra un linguaggio buffo, leggero, fragile e una scenografia imponente, animata da proiezioni, illustrazioni e giochi di luce. L’indagine più profonda della narrazione esplora un mondo invisibile innescando complicità relazionali fra quello che succede in scena e i giovanissimi spettatori. Cosa c’è al di là di tutto ciò che esiste? C’è un mondo. Un universo che Elea Teatro/Industria Scenica ha scelto di esplorare e portare sul palcoscenico per concretizzare il suo teatro, il mezzo attraverso il quale abbattere le soglie della realtà.