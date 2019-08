Il Premio Peter Mackler 2019 (New York) assegnato a Paolo Borrometi

RUMOR(S)CENA – PREMIO PETER MACKLER – PAOLO BORROMETI – NEW YORK – Paolo Borrometi, giornalista d’inchiesta è il vincitore del premio Peter Mackler 2019, dedicato al giornalismo coraggioso ed etico che verrà consegnato alla Craig Newmark Graduate School of Journalism di New York City mercoledì 25 settembre 2019. “Siamo entusiasti di onorare il lavoro di Paolo Borrometi per il suo coraggio e la sua dedizione al giornalismo imperterrito di fronte al pericolo“ – ha affermato Camille Mackler, responsabile del premio. Le sue inchieste sulla mafia siciliana, in particolare quelle di Siracusa e Ragusa, lo hanno reso bersaglio di minacce di morte e attacchi personali, incluso un assalto di due uomini mascherati nel 2014 che gli ha procurato una lesione permanente la spalla. Nello stesso anno, un incendio appiccato alla casa di famiglia a Modica lo ha costretto a trasferirsi a Roma per non dover subire altri attentati. Le sue inchieste sulla criminalità organizzata sono state scritte e pubblicate sull’Agenzia giornalistica italiana, la rete televisiva italiana TV2000, il sito www.laspia.it fondato dal giornalista nel 2013 ed è presidente di Articolo 21, un’associazione che sostiene la libertà di espressione. Le sue ultime indagini sull’infiltrazione della mafia nel settore della trasformazione alimentare in Italia, un’attività criminale del valore di miliardi di euro, hanno aumentato le minacce alla sua sicurezza.

Paolo Borrometi ha vinto numerosi premi in Italia, tra cui il “Cavaliere dell’Ordine al merito della Repubblica italiana“, che gli è stato consegnato nel 2015 dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. La cerimonia di premiazione sarà seguita da una tavola rotonda moderata da Ian Fisher, ex capo dell’ufficio di Roma per il New York Times. Negli ultimi undici anni, il Premio Peter Mackler è stato consegnato a giornalisti del Montenegro, Sri Lanka, Russia, Honduras, Kazakistan, Sudan, Pakistan, Siria, Burundi, Messico. Il premio onora giornalisti ed editori che hanno dimostrato un impegno per l’equità, l’accuratezza e la verità sul potere e un impegno corrispondente per far valere il diritto di pubblicare o trasmettere quella storia in paesi in cui i media indipendenti sono minacciati. La scelta di quest’anno di attribuirlo ad giornalista dall’Italia è un allontanamento dalla pratica passata.

“L’Italia non è un paese che si assocerebbe ai regimi repressivi in cui operano i precedenti vincitori del Premio Peter Mackler. Tuttavia, Paolo Borrometi ha già pagato caro e continua a pagare con costanti minacce alla sua vita per aver esposto il costo devastante delle operazioni della mafia in un numero crescente di paesi europei“ – ha spiegato Camille Mackler. Il premio è un progetto del Global Media Forum Training Group (GMFTG), un’organizzazione 501 (C) (3). I partner includono la Craig Newmark Graduate School of Journalism at CUNY, Reporter senza frontiere e Agenzia France-Presse.

La Giuria è formata da Sarah Bartlett, Decano, Craig Newmark Graduate School of Journalism at CUNY, Jay Branegan, corrispondente estero Time Magazine, già membro del personale del Senato degli Stati Uniti –Comitato relazioni estere. Louise Roug Bokkenhauser, direttore internazionale, HuffPost, Marcus Brauchli, managing partner North Base Media, ex direttore esecutivo Washington Post e Wall Street Journal. Susan Chira, corrispondente senior New York Times. Christophe Deloire, direttore generale, Reporter senza frontiere. Brigitte Dusseau, direttore del Nord America, Agence France-Presse. Jørgen Ejbøl, presidente della Fondazione Jyllands-Posten. William J. Holstein, presidente della Fondazione The Overseas Press Club; membro del consiglio di amministrazione dell’Acos Alliance. Alia Malek, giornalista, autrice e avvocato per i diritti civili. Tom Robbins, giornalista investigativo in residenza, Craig Newmark Graduate School of Journalism presso CUNY. Steve Strasser, giornalista Newsweek, professore di giornalismo CUNY.

Il Premio Peter Mackler onora giornalisti ed editori che hanno dimostrato un impegno per l’equità delle storie ben raccontate e l’impegno corrispondente per difendere il diritto di pubblicarle Questo è ciò che Peter Mackler ha cercato quotidianamente di fare in oltre 33 anni di pratica e insegnamento del giornalismo. Al momento della sua morte, avvenuta nel giugno 2008, svolgeva funzioni di caporedattore per il Nord America dell’Agenzia France-Presse. In 29 anni di servizio è stato anche caporedattore in Asia, capo ufficio a Parigi, direttore per il Sud-est asiatico e il Pacifico meridionale, corrispondente senior per l’Europa, corrispondente internazionale senior e coordinatore di guerra in Iraq. Prima di entrare in AFP, Mackler si è occupato di commercio illegale della criminalità e di politica per la United Press International e l’Associated Press nella sua città natale di New York. Come reporter, ha coperto le guerre del Golfo, i conflitti in Bosnia, Kosovo e Afghanistan, l’intifada palestinese, gli attacchi terroristici dell’11 settembre 2001 e le elezioni presidenziali dagli Stati Uniti alle Filippine. Mackler è stato anche attivo nella formazione dei media per 15 anni.

Nel 1999, ha creato il Progetto Platone per la Duke Ellington School di Washington DC, insegnando il giornalismo come un’abilità di vita ai giovani. Nel 2004 ha fondato il Global Media Forum (GMF), un consorzio di importanti reporter internazionali dedicato alla formazione dei media. Dopo la sua morte, la famiglia Mackler ha trasformato GMF in Global Media Forum Training Group (GMFTG), una società no profit dedicata alla promozione di una buona etica giornalistica. Mackler ha formato giornalisti in Iran, Malesia, Cipro, Stati Uniti e ha organizzato seminari di comunicazione per il Programma di sviluppo delle Nazioni Unite e l’Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari.