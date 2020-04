Il progetto “Passi Sospesi” Balamòs Teatro – Michalis Traitsis, (Istituti di Pena di Venezia), rinviato a data da destinarsi.

RUMOR(C)SCENA – BALAMOS TEATRO – VENEZIA – A causa dell’emergenza epidemiologica derivante dalla diffusione del virus Covid19, sono state sospese e rinviate ad una data da destinarsi le iniziative del progetto teatrale “Passi Sospesi” che Balamòs Teatro avrebbe dovuto realizzare negli Istituti Penitenziari di Venezia in collaborazione con il Teatro Stabile del Veneto e l’Università Ca’ Foscari, nell’ambito delle celebrazioni della 58esima Giornata Mondiale del Teatro (International Theatre Institute, Unesco) e della Settima Giornata Nazionale di Teatro in Carcere (Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, Coordinamento Nazionale di Teatro in Carcere): lo spettacolo “voci e suoni da un’avventura leggendaria” con gli allievi della scuola secondaria “T. Tasso” di Ferrara e alcune donne detenute presso la Casa di Reclusione Femminile della Giudecca, l’incontro con Jean Trounstine, professoressa, scrittrice e operatrice teatrale negli Istituti Penitenziari degli Stati Uniti presso la Casa Circondariale Maschile di Santa Maria Maggiore di Venezia e la Casa di Reclusione Femminile di Giudecca. In alternativa i due gruppi distinti si sono scambiati delle lettere relative allo spettacolo sospeso dandosi appuntamento per una prossima occasione.

Passi Sospesi Balamòs Teatro

Nell’impossibilità di svolgere in questo periodo l’ordinaria attività teatrale all’interno dell’Istituto e in accordo con la direzione della Casa di Reclusione Femminile di Giudecca, si è attivati per creare un canale di comunicazione attraverso skype, tra il conduttore del laboratorio teatrale Michalis Traitsis e le donne detenute che frequentano il laboratorio, mediante un corso di scrittura creativa che consiste di una scrittura in forma di diario, dove le partecipanti elaborano scritti relativi al loro tempo presente, al teatro in generale e allo spettacolo che avrebbero dovuto presentare in particolare.

Michalis Traitsis

L’iniziativa è stata rinviata a data da destinarsi ma nel frattempo si è attivato uno scambio epistolare tra gli allievi della scuola media e le donne detenute che avrebbero dovuto fare lo spettacolo insieme a loro, mediato da Michalis Traitsis, conduttore e responsabile dei due distinti laboratori, dal titolo “Sogni” dove i partecipanti elaborano scritti relativi al teatro in generale e allo spettacolo che avrebbero dovuto presentare.

Video documentario relativo al progetto Passi Sospesi alla Casa di Reclusione Femminile di Giudecca: https://vimeo.com/301866644 (versione 8 minuti con sottotitoli in inglese), https://vimeo.com/251947162 (versione 35 minuti con sottotitoli in inglese)