Censurare la Cultura è come cancellare la propria storia

RUMOR(S)CENA – L’Ucraina invasa dall’esercito russo sta suscitando reazioni di condanna per un conflitto brutale che genera indicibili sofferenze e morte nella popolazione civile, oltre a centinaia di migliaia di profughi costretti a lasciare il loro paese. Una tragedia epocale senza senso in cui tutti siamo coinvolti, se pur nella diversità di opinioni, tra chi si esprime pubblicamente, attraverso i media, e i dibattiti in televisione. La parola pace viene pronunciata ovunque ma sembra ostaggio di decisioni politiche contrastanti e divergenti per le modalità di raggiungimento. Le diplomazie appaiono impotenti di fronte all’acuirsi degli scontri armati e al massacro di uomini, donne e bambini torturati, violentati e barbaramente assassinati senza pietà. L’opinione pubblica e i suoi rappresentanti istituzionali si dividono e si contrastano sull’utilizzo di inviare armi all’Ucraina, come mezzo deterrente nei confronti della Federazione russa, unitamente ai provvedimenti di vietare l’esportazione commerciale verso la Russia. L’embargo di materie prime, generi alimentari di lusso e di conseguenza decidere di importarne il gas.

Qualunque opinione difforme al pensiero unico genera polemiche e suscita aspre critiche, sfociate anche con atti di censura per impedire a intellettuali, professori universitari e giornalisti di esprimere le proprie idee che si discostino con chi non la pensa come loro, anzi, cerca di impedirne la divulgazione. Dopo aver assistito a dibattiti televisivi, in cui il mainstream (la tendenza dominante che in un determinato ambito beneficia di un seguito di massa), sull’argomento Covid-19 non ammetteva nessun parere divergente, che non fosse allineato con una narrazione che rifiuta aprioristicamente di accogliere pareri diversi (anche scientifici), ora tocca all’Ucraina in cui la propaganda da entrambe le parti, alimentata da una retorica capace di confondere la realtà dei fatti. In questo clima da caccia alle streghe chi è stata messa all’indice e la cultura russa e i suoi artisti, con l’obiettivo di alimentare una sorta di russofobia al fine di isolare la Russia agli occhi dell’intera comunità mondiale.

Si è venuta a creare una visione distorta che colpevolizza chiunque difenda la libertà alla base dell’espressione artistica. Una polarizzazione utile a suscitare reazioni di censura e accanimento (anche isterico) contro tutto il popolo russo, i suoi artisti, scienziati e intellettuali, contribuendo ad isolare ancor di più persone che si erano comunque espressi contro la scelta di Putin di invadere l’Ucraina: anche quelli che avevano sottoscritto tramite una lettera aperta, la loro contrarietà e si erano schierati ufficialmente, la cui reazione non è fatta attendere e il sito dove era stata pubblicata è stata rimossa. Firmata da oltre diciassettemila in cui si dichiarava: «Noi, artisti, curatori, architetti, critici d’arte, art manager, rappresentanti della cultura e dell’arte della Federazione Russa, abbiamo firmato questa lettera aperta, che noi consideriamo insufficiente ma necessaria, un’azione sulla via della pace tra Russia e Ucraina. A nome della comunità professionale è importante per noi affermare che l’ulteriore escalation della guerra comporterà conseguenze irreparabili per i lavoratori delle arti e della cultura. Questo eliminerà le nostre ultime opportunità di lavorare, parlare, creare progetti, diffondere e sviluppare la cultura. Tutto ciò che è stato fatto culturalmente negli ultimi 30 anni è ora a rischio: tutti i legami internazionali saranno interrotti, le istituzioni culturali private o statali saranno sospese, le partnership con altri Paesi saranno sospese. Tutto ciò distruggerà la già fragile economia della cultura russa e ridurrà notevolmente il suo significato sia per la società russa che per la comunità internazionale nel suo insieme. Sarà quasi impossibile impegnarsi nella cultura e nell’arte in tali condizioni».

Fedor Dostoevskij

Un appello che non è valso a impedire anche in Italia la decisione di allontanare dai propri teatri, come è accaduto a Milano al Teatro alla Scala, dove è stato cancellato il contratto con il direttore russo Valerij Gergiev su decisione del sindaco Beppe Sala, presidente dell’ente lirico, causa la sua mancata dissociazione nei confronti della scelta di invadere l’Ucraina, decisione intrapresa anche da parte di altri paesi. Se i russi vengono allontanati, non va meglio agli artisti ucraini ai quali il governo di Kiev ha imposto il divieto di esibirsi con i colleghi russi o di interpretare coreografie o partiture musicali di origine russa, minacciandoli di essere arrestati una volta tornati in patria. Intimidazioni e divieti che non hanno risparmiato nemmeno Fedor Dostoevskij, censurato in modo grottesco. Un divieto poi annullato che prevedeva il divieto di tenere delle lezioni all’Università Bicocca di Milano sull’autore russo, da parte di Paolo Nori, studioso di letteratura russa la cui reazione iniziale all’assurdo provvedimento è stata quella di rendere pubblico il suo disappunto su un suo profilo social: «Censurare un corso è ridicolo. Non solo essere un russo vivente è una colpa oggi in Italia, ma anche essere un russo morto, che quando era vivo nel 1849 è stato condannato a morte perché aveva letto una cosa proibita. Che un’università italiana proibisca un corso su un autore come Dostoevskij è una cosa che io non posso credere ...».

Piotr Iľjič Čajkovskij Foto: operaslovakia.sk

Il ripensamento da parte dell’Università non cancella la pessima figura che un’istituzione pubblica abbia potuto solo pensare nei confronti di uno scrittore che in vita fu arrestato e condannato a morte, sentenza poi revocata all’ultimo momento. Un tentativo di censura e ostracismo nei confronti della cultura russa che fa a pugni con qualunque logica dettata dalla razionalità e dalla conoscenza in cui la cultura e l’arte in generale non dovrebbero mai essere usata a fini ideologici. Condannare i responsabili di quanto sta accadendo in Ucraina non significa mettere al bando autori, musicisti, letterati, scrittori e artisti solo perché sono russi. Come se Čajkovskij avesse delle colpe per quello che ora in Russia stanno facendo contro la popolazione inerme dell’Ucraina, o peggio, censurando le sue opere, venisse ferito l’orgoglio dei russi. In una lettera inviata ad un compositore e pianista russo del suo tempo, Čajkovskij si rivolse a lui così:«…Sono sicuro che nelle mie opere appaio come Dio mi ha fatto e così come sono diventato attraverso l’azione del tempo, della mia nazionalità ed educazione. Non sono mai stato falso con me stesso. Quello che sono, buono o cattivo, lo debbono giudicare gli altri...» .

Ukrainian Classical Ballet

In realtà la cultura russa ha un legame particolare con l’Europa da cui ha attinto, come gli architetti italiani o la danza classica che nasce in Italia e a Parigi. Anche la direttrice artistica dell’Ukrainian Classical Ballet, Natalia Iordanov che si è vista impedire la prosecuzione della tournée in Italia, ha commentato il divieto: «Eliminare Čajkovskij equivale a cancellare le radici stesse della danza classica che prima di essere russo appartiene alla cultura mondiale». Nonostante questo il balletto classico è stato messo all’indice e il prossimo 25 aprile al Teatro Bellini di Napoli, Il lago dei Cigni di Čajkovskij non verrà eseguito, così come è già accaduto in altri teatri italiani, a Como, Ferrara, Trieste, e in altre città. Le cast erano previsti anche ballerini ucraini, motivo in più che ha spinto il governo di Kiev a vietare ai suoi connazionali di esibirsi. Il 4 aprile scorso al Teatro San Carlo di Napoli si erano esibiti insieme artisti russi e ucraini per raccogliere fondi da inviare al loro paese e permettere di poter continuare ad esibirsi. Rossella Battisti giornalista e critico di danza valuta questa decisione assurda: «Čajkovskij è nato a mille chilometri a est da Mosca e quindi in Asia, e soprannominato “russo europeo” dalla critica che contestava la sua musica quando si ispirava alla tradizione romantica europea a scapito di quella russa. L’ipotesi più accredita della sua morte è quella di essere stato costretto a suicidarsi a causa della sua omosessualità, condizione non tollerata nella Russia imperiale di quel tempo. Costretto a farlo per lo scandalo che aveva suscitato nell’ambiente della nobiltà e della corte dell’imperatore. Ora censurare il Lago dei Cigni è un’assurdità visto che le coreografie del primo e terzo atto sono state composte da Marius Petipa, un coreografo francese mentre quelle del secondo e del quarto sono del russo Lev Ivanov e questo balletto è espressione in parte della scuola francese e in parte italiana. La prima protagonista ad eseguire il balletto nel 1895 fu l’italiana Pierina Legnani. Gli ucraini stanno facendo una cosa insensata e vietare ad una ballerina la danza russa che è nel suo dna è una cosa inconcepibile. Mi viene in mente Italo Calvino nel suo “Le Città invisibili”

L’inferno dei viventi non è qualcosa che sarà;

se ce n’è uno, è quello che è già qui, l’inferno che abitiamo tutti i giorni, che formiamo stando insieme.

Due modi ci sono per non soffrirne.

Il primo riesce facile a molti: accettare l’inferno e diventarne parte fino al punto di non vederlo più.

Il secondo è rischioso ed esige attenzione e apprendimento continui: cercare e saper riconoscere chi e cosa, in mezzo all’inferno, non è inferno, e farlo durare, e dargli spazio.

Altra cosa è l’antisemitismo di Wagner assunto a simbolo del Reich durante il nazismo che contribuì a istigare contro gli ebrei, e la sua musica veniva trasmessa nelle camere a gas dei lager dove venivano sterminati gli ebrei. Rievocare Wagner per gli israeliani è plausibile che possa essere doloroso. Ma durante la seconda guerra mondiale molti musicisti ebrei si sono salvati perché venivano obbligati a suonare perché i tedeschi amano la musica. Ora in Ucraina quello che fanno con la censura è come se cancellassero parte della loro storia. L’Ucraina e la Russia sono due culture che si sono scambiate molte cose e facendo così significa strappare qualcosa della propria identità. Andrebbe, invece, adottare una sospensione del giudizio altrimenti è un’amputazione da sé. Si può decidere di non ascoltare la musica ma non di vietarla, questo lo trovo assurdo. Facendo un paragone inverso con la Russia che decide di censurare la serie tv di Zelensky quando faceva l’attore e il comico, questo sì avrebbe un senso. Quello che sta accadendo è la stessa cosa del revisionismo storico che rovesciava le statue.

Non devi per forza far coincidere l’opera artistica con un vessillo politico. Vanno fatti dei distingui. Di Pasolini celebriamo il suo pensiero, i suoi discorsi ma non celebriamo il Pasolini che pagava i ragazzi di borgata. L’essere umano è talmente complesso. Rudolf Nureyev, ad esempio, era una persona piena di ombre ma che ci ha regalato momenti di bellezza universale. Tocca alla giustizia il compito di giudicare. Non sta a noi censurare come una sorte di dannatio memoriae. Anche la polemica sulla Via Crucis dove il Papa ha fatto portare la Croce ad una donna russa e una ucraina, facendo il paragone con lo sterminio degli ebrei se l’avesse fatta portare da un ebreo e da un tedesco, è inconcepibile. L’orrore sta nella banalità del male, nello stupro che viene commesso , metamorfosi della violenza, una delle sue conseguenze tragiche che accadono sempre quando c’è una guerra. A me sconvolge ancor di più sapere che i soldati russi spediscono a casa i vestiti delle vittime che hanno loro stessi ucciso. Questo è ancora peggio».

Censurare la cultura russa significa isolare anche tutti quegli artisti che si sono opposti in passato e si oppongono anche oggi a Putin e alla sua politica. Facendo così si fa un torto a tutti quelli che si sono battuti per la libertà d’espressione pur consapevoli di venire arrestati e condannati. Molti intellettuali russi hanno subito ritorsioni per aver sfidato il potere. Così come è accaduto al fotografo Alexander Gronsky arrestato a Mosca per aver manifestato contro la guerra in Ucraina. Oltre il danno anche la beffa: la sua partecipazione al Festival di Fotografia Europea 2022 di Reggio Emilia è stata annullata, nonostante si fosse esposto a suo rischio e pericolo contro Putin. Censurato due volte.

Aleksey Ljubimov

Il pianista russo Aleksey Ljubimov intento ad eseguire al pianoforte un’opera del compositore ucraino Valentin Silvestrov, in occasione di un concerto per la pace a Mosca e nonostante avesse ricevuto l’ordine di interromperlo da parte della polizia, con la scusa di un allarme bomba, ha continuato imperterrito a suonare suscitando un’ovazione nel pubblico e il video che circola su internet lo ha fatto conoscere in tutto il mondo. Lorenzo Tosa sul suo profilo facebook, commentando la notizia ha scritto:«Aleksey Ljubimov è un pianista russo di livello internazionale e ha appena compiuto un gesto di assoluta resistenza. L’arte e la musica non devono mai tacere né piegarsi ad alcun potere o censura. Mi inchino a quest’uomo, alla sua grande lezione».