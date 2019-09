Paolo Borrometi a Trento Smart City Week: La digitalizzazione dell’informazione: rischi, opportunità, prospettive

RUMOR(S)CENA – TRENTO SMART CITY – CITTADINI AL TEMPO DEL DIGITALE – La digitalizzazione dell’informazione: rischi, opportunità, prospettive è il titolo della conferenza – incontro con Paolo Borrometi presidente di Articolo21 oggi a Trento Smart City Week sabato 21 settembre (ore 16) per parlare della rivoluzione digitale che sta ridefinendo le teorie, le procedure e le pratiche nel mondo dell’informazione.

Un settore in continua evoluzione dove l’informazione è a portata di mano nel momento stesso in cui un evento diventa notizia. Siamo sempre più connessi e le news viaggiano in modo sempre più rapido ed economico. Ci confrontiamo quotidianamente con un sovraccarico informativo : c’è sempre più bisogno di un filtro, di qualcuno di credibile che verifichi l’attendibilità della notizia, che racconti i fatti e li contestualizzi. Il digitale non è un nemico ma un potente alleato se impariamo a leggere i dati veri. Accompagnare il lettore in questo percorso è la vera scommessa del giornalismo moderno. Il presidente dell’associazione “Articolo 21” Paolo Borrometi, uno dei 22 giornalisti italiani sotto scorta per il loro lavoro, ed il direttore dell’Adige Alberto Faustini.

All’incontro partecipa una delegazione del Sindacato dei giornalisti del Trentino Alto Adige FNSI insieme al segretario Rocco Cerone.

Trento Smart City Week dal 16 al 22 settembre

Cittadella digitale Piazza Duomo Palazzo Geremia e altri luoghi

www.smartcityweek.it

Trento Smart City Week 2019 è organizzato dal Comune di Trento, Provincia autonoma di Trento, Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, Fondazione Bruno Kessler, Università di Trento, Consorzio dei Comuni Trentini, MUSE, IEEE Smart Cities.