Sospiro di Riccardo Fusiello e Agostino Riola in streaming da Bisceglie per “Indovina chi viene a (s)cena

RUMOR(S)CENA – Oggi 18 aprile 2021 alle ore 19.30 va in scena per Indovina chi viene a (s)cena, (Teatro Pubblico Pugliese – Comune di Bisceglie) Sospiro, evento in streaming, con l’ ideazione e la regia di Riccardo Fusiello e Agostino Riola, e la coreografia Riccardo Fusiello.

Il progetto del TPP, che in questi mesi ha coinvolto numerosi comuni pugliesi e le più importanti compagnie di teatro e danza della regione, riscuotendo un grande successo con centinaia di spettatori ad ogni appuntamento, approda anche a Bisceglie grazie all’adesione del Comune, in particolare nella persona dell’uscente assessore alla cultura Loredana Acquaviva.

Alla compagnia Sonenalé, che da anni ottiene importanti e prestigiosi riconoscimenti in Italia ed Europa, è stata commissionata per il format una creazione originale sul sospiro, il dolce tipico di Bisceglie; ne è nata un’opera, realizzata appositamente per la Sala degli Specchi del rinascimentale Palazzo Tupputi nel centro storico della città.

Il format è stato l’occasione per ‘portare in scena’ una creazione in cui il potere evocativo della danza si lascia attraversare dalla forza seduttiva della parola e della narrazione.

La performance vedrà in scena Agostino Riola, co-direttore artistico della compagnia, assieme alla danzatrice Chiara Zilli, artista che si muove tra la danza e la videoarte, e all’attore Pasquale di Filippo, interprete di numerosi spettacoli di Luca Ronconi, con cui Riola aveva già collaborato in diverse produzioni del Piccolo Teatro di Milano.

L’evento sarà trasmesso gratuitamente in streaming sui canali del Teatro Pubblico Pugliese e sarà un’occasione importante per promuovere in tutta Italia, e non solo, la città di Bisceglie e far conoscere una sua eccellenza culinaria attraverso l’arte della danza e del teatro.

La glassa, la crema e il pan di spagna…il sospiro.

Siamo partiti dalle suggestioni sensoriali che il dolce sospiro ci raccontava e abbiamo giocato sull’idea dei sospiri di cui spesso riempiamo l’aria attorno a noi soprattutto in questi tempi così molto “sospesi” .

Il sensuale dolce biscegliese, che le monache offrirono agli ospiti in attesa del mancato matrimonio tra Lucrezia Borgia e Alfonso D’Aragona, diventa la chiave d’accesso al desiderio che vive in tutti noi.

Il desiderio che si sveglia, si insinua tra i sospiranti invitati ad una cena nuziale e trasforma gli ospiti annoiati in corpi desiderosi di mettere le mani sull’agognato trofeo.

Credits

ideazione e regia Riccardo Fusiello, Agostino Riola

coreografia Riccardo Fusiello

interpreti Pasquale di Filippo, Agostino Riola, Chiara Zilli

regia televisiva Brunella Filì

produzione Sonenalé

si ringrazia Bar Cattedrale (Bisceglie), L’Antica Fioreria (Bisceglie)

Sonenalé nasce dall’incontro tra Riccardo Fusiello, coreografo e danzatore, Agostino Riola, regista e performer.

Formazioni ed esperienze che provengono da linguaggi differenti, che attraversano la danza, il teatro e si aprono alle suggestioni dell’arte contemporanea, si integrano in un approccio alla creazione che non predilige un genere specifico, ma che parte dal corpo e dalle sue molteplici possibilità di espressione.

Fondata a Milano nel 2012, in pochi anni la compagnia ottiene prestigiosi riconoscimenti e collaborazioni in Italia e in Europa: Scenekunst (Aarhus, Danimarca), Centro Danza Canal (Madrid, Spagna), Anticorpi XL – network giovane danza d’autore, E45 Napoli Fringe Festival – Fondazione Campania dei Festival, Regione Puglia, Movin’Up – GAI e MIBACT.

Le sue performance vengono presentate in importanti festival e teatri italiani come, ad esempio, Teatri di Vetro (Roma), Zona K (Milano), Sardegna Teatro (Cagliari), Festival Internazionale della Creazione Contemporanea (Terni), Teatri di Vita (Bologna), DAB Festival (Bari), Festival Exister (Milano), Festival Ammutinamenti – Vetrina della Giovane Danza d’Autore (Ravenna).

Nel 2015 Sonenalé si trasferisce a Bisceglie, in Puglia, per dare vita ad una nuova fase del suo percorso. www.sonenale.it

domenica 18 aprile 2021, alle ore 19.30

In streaming su www.rebellive.it/o/teatro-pubblico-pugliese (visione gratuita)

