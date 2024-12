Circo Kafka di Roberto Abbiati al Teatro Cristallo di Bolzano

RUMOR(S)CENA – BOLZANO – Nel centenario dalla morte di Franz Kafka anche la Rassegna Corpi eretici del Teatro la Ribalta-Kunst der Vielfalt dedica un appuntamento a Kafka e lo fa con uno spettacolo liberamente ispirato al romanzo “Il processo”: “Circo Kafka” di Roberto Abbiati, produzione Teatro Metastasio di Prato/TPE – Teatro Piemonte Europa, va in scena venerdì 13 dicembre alle 20:30 al Teatro Cristallo di Bolzano.

In “Circo Kafka” ritroviamo Joseph K., protagonista del famoso romanzo “Il processo”, totalmente immerso nell’atmosfera, nell’ambiente e nella «filosofia» del circo. La storia è la stessa del romanzo: il dramma di uomo che si sveglia e trova poliziotti vestiti di tutto punto nella sua camera e viene perseguito dall’autorità senza che venga mai a sapere la natura del suo crimine.

Lo spettacolo si concentra sulle sensazioni che prova il protagonista: Josef K., da quando viene svegliato dall’irruzione delle guardie, vive in un costante stato di assedio, non è mai davvero libero anche se apparentemente lo è, e ogni volta che pare fare un passo avanti per il processo scopre in realtà che è ancora al punto di partenza: una metafora superlativa della moderna vita super-burocratizzata, mossi da un moto senza motivo apparente, sempre accusati e colpevoli di qualcosa, in attesa che la morte ci assolva.

“Circo Kafka” parte dal personaggio Joseph K., ma va molto oltre: vede un Claudio Morganti regista (Premio Ubu 2021) confrontarsi con l’umorismo irrequieto del grande scrittore di Praga, mettendo su un piccolo e laborioso circo; Roberto Abbiati in scena capace di esprimersi con un incredibile potenziale mimico; Johannes Schlosser affiancare Abbiati in scena come rumorista, musicista e illuminotecnico.

Il critico teatrale Enrico Fiore definisce “Circo Kafka” «davvero un gioiellino, un gioiellino scintillante d’intelligenza». Un “teatro onomatopeico”, che fa leva sulla capacità di immaginazione e immedesimazione del pubblico, un canto funebre intimo e toccante, un viaggio attraverso un immaginario di rimandi letterari e teatrali ulteriori rispetto a quelli del testo kafkiano.

Circo Kafka andrà in scena al Teatro Cristallo venerdì 13 dicembre alle 20:30. Posti limitati (pubblico sul palco): Biglietti in prevendita on-line sul sito www.midaticket.it/eventi/corpieretici/ prenotazioni info@teatrolaribalta.it

