Premio Claudio Facchinelli AGITA TEATRO

RUMOR(S)CENA – L’impegno di Claudio Facchinelli a fianco di Agita, del Teatro Educazione e del Teatro professionale in generale, ha prodotto molti articoli, saggi, libri, nel corso degli anni.
La sua curiosità di matematico-umanista gli ha fatto esplorare territori di “ricerca letteraria” con risultati singolari come “Dosvidania, Nina” (Sedizioni 2017), “Lumpatius Vagabundus. Sulle tracce di Nikolaj Sudzilovskij medico e rivoluzionario” (Gaspari 2021) e “Autoritratto sentimentale per inviluppo” (Gaspari 2025) suo ultimo libro.
La sua figura è stata importante nel dialogo istituzionale, quando questo era ancora possibile, e in molti convegni per la sua lucidità e capacità di sintesi.
Qui il bando del premio/concorso a lui dedicato, finalizzato a promuovere la drammaturgia e la nuova critica teatrale.

L’Associazione AGITA ETS, ente accreditato dal MIM (Ministero Istruzione e Merito) per la formazione teatrale in ambito scolastico, su proposta di Rosana Rosatti Facchinelli, e con il patrocinio dell’ANCT (Associazione Nazionale Critici Teatrali) indice la prima edizione del Premio intitolato a Claudio Facchinelli, insigne figura di critico, scrittore, matematico, umanista recentemente scomparso.

Il Premio Claudio Facchinelli si configura come prosecuzione ideale del suo impegno intellettuale, volto a promuovere la feconda interazione tra sapere e creatività, scienza e arte, con particolare attenzione al coinvolgimento delle giovani generazioni nel mondo del teatro; intende offrire ai drammaturghi contemporanei un’opportunità di espressione autoriale vivace e pertinente al pubblico giovanile.

Finalità del Premio

Partendo dall’intento di valorizzare l’eredità culturale e intellettuale di Claudio Facchinelli, il premio si propone di:

  • sostenere la creazione di opere teatrali contemporanee specificamente concepite per giovani interpreti.
  • favorire un proficuo dialogo tra autori e le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado.
  • promuovere il linguaggio teatrale quale percorso privilegiato di educazione e crescita collettiva.
  • valorizzare l’eredità culturale e intellettuale di Claudio Facchinelli.

