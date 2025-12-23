Walter Zambaldi lascia il TSB. Nominato direttore generale del Teatro della Toscana

RUMOR(S)CENA – FIRENZE – Il Consiglio di amministrazione della Fondazione Teatro della Toscana, presieduto dalla sindaca di Firenze Sara Funaro e composto da Maria Beatrice Foti in rappresentanza della Regione Toscana, da Giulio Caselli per la Città metropolitana di Firenze e da Matteo Franconi, sindaco di Pontedera, si è riunito oggi lunedì 22 dicembre. Presente anche il direttore artistico Stefano Massini che ha illustrato il progetto artistico che sta portando avanti con grande riscontro da parte del pubblico e del sistema teatrale nazionale. In un passaggio di particolare rilevanza per il futuro della Fondazione, il CdA ha ritenuto prioritario individuare una figura professionale in grado di offrire garanzie istituzionali e una leadership gestionale solida. Al termine del confronto, il Consiglio di amministrazione ha individuato all’unanimità la figura di Walter Zambaldi quale direttore generale e dato mandato alla presidente di definire il rapporto con la figura individuata.

Walter Zambaldi crediti Tommaso Le Pera

Walter Zambaldi è risultato in possesso di tutti i requisiti: attuale direttore del Teatro Stabile di Bolzano, è inoltre vicepresidente di PLATEA, organismo di rappresentanza istituzionale del teatro pubblico (Teatri Nazionali e Teatri delle Città di rilevante interesse culturale) presso gli organi di governo, le pubbliche amministrazioni, gli enti locali e le associazioni sindacali.



“Ringraziamo Walter Zambaldi per la sua disponibilità – ha detto la sindaca e presidente Fondazione Teatro della Toscana Sara Funaro – e il direttore generale ad interim Carlo Calabretta per l’importante impegno portato avanti finora. Calabretta continuerà a lavorare per la Fondazione in una squadra che si allargherà. Siamo al lavoro perché il nostro Teatro continui ad essere un punto di riferimento culturale, di qualità, anche grazie alla risposta importante dei cittadini che abbiamo riscontrato in questi mesi di programmazione come ci ha illustrato il direttore artistico Stefano Massini”.

La domanda d’obbligo ora è: chi sarà il successore alla direzione del Teatro Stabile di Bolzano?

Il TSB è il secondo in Italia, dopo il Piccolo Teatro di Milano, fondato il 20 novembre 1950 da Fantasio Piccoli e la sua compagnia “Il Carrozzone”, con l’obiettivo di rilanciare il teatro dopo la guerra, debuttando poi a dicembre con “La dodicesima notte” di Shakespeare. Walter Zambaldi era stato nominato dopo Marco Bernardi che lo ha diretto per 35 anni, dal 1980 al 2015.

I direttori che si sono succeduti nel corso della storia del TSB

Renzo Ricci (1966-67)

Renzo Giovampietro (1967-68)

Maurizio Scaparro (1969-75)

Alessandro Fersen (1976-79)

.