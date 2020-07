“Scampati” ma decisi, i Kronoteatro ritornano a “coltivare” Terreni Creativi

RUMOR(S)CENA – TERRENICREATIVI FESTIVAL – ALBENGA – L’undicesima edizione di Terreni Creativi Festival di Albenga va in scena sabato 1 e domenica 2 agosto ed è organizzato dalla compagnia Kronoteatro in collaborazione con il Comune di Albenga, il sostegno del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, Regione Liguria, Fondazione A. De Mari-Cassa di Risparmio di Savona e dell’azienda agricolaBioVio.L’emergenza sanitaria causata dal coronavirus ha fortemente penalizzato la normale programmazione ma, nonostante tutte le difficoltà organizzative ed economiche, è stato possibile proporre due giornate di spettacoli teatrali, musica e danza.

“Quest’anno il festival ha come titolo SCAMPATI che porta in sé un duplice significato. Da un lato l’aver subito, come tutti, un doloroso contraccolpo ed esserne usciti fuori ammaccati, disorientati, ma non per questo meno combattivi, dall’altro un riferimento al dialetto ligure, dove scamparsi sta per “divertirsi, svagarsi”. Ancora una volta, vogliamo, già dal titolo, dichiarare la nostra natura e il nostro intento: guardare gli orizzonti più lontani, senza dimenticarci del nostro territorio – spiegano Maurizio Sguotti, Alex Nesti e Tommaso Bianco – , e nonostante le difficoltà di realizzazione imposte dai protocolli di sicurezza e la grave crisi economica che stanno vivendo le aziende sostenitrici del festival, abbiamo fortemente voluto questa edizione di Terreni Creativi. Seppur con un programma più ridotto ed un format necessariamente meno conviviale, crediamo che sia importante dare un segno politico di presenza e resistenza tanto alla comunità che siamo riusciti a creare sul nostro territorio, quanto al comparto nazionale. Sarà un festival diverso, ma non per questo meno interessante, con l’intento già rivolto a come sarà l’edizione 2021.”

Il programma delle due serate propone un format con due spettacoli a sera (uno di danza e uno di teatro) intervallati da dj-set e musica dal vivo, avvalendosi della professionalità di Rock‘n’Roll robots e Riviera Gang Crew.

Simona Bertozzi il 1 agosto presenta Porpora, uno studio di materiali in itinere assemblati per l’occasione della sua partecipazione ad Albenga: un omaggio che la danzatrice dona al festival e al suo pubblico. La coreografa segue un percorso artistico dove il linguaggio del corpo risente della compenetrazione di pratiche, pensieri e discipline che fanno dell’atto creativo un sistema multiforme e volto a misurarsi con la contemporaneità.

Nella stessa serata si esibiranno i Babilonia Teatri con Calcinculo, uno spettacolo in cui la musica e il teatro si contaminano e dialogano in modo incessante e vertiginoso. La presenza della compagnia veneta a questa “speciale” edizione di Terreni Creativi è un atto di legame e sostegno agli organizzatori dell’evento che si caratterizza per il suo sguardo irriverente e divergente sull’oggi, per uno stile fuori dagli schemi che intende il teatro come specchio della società e della realtà. I fondatori del gruppo, Enrico Castellani e Valeria Raimondi, compongono drammaturgie dall’incedere unico, sorta di litanie scolpite nelle contraddizioni dell’oggi, con cui hanno indagato diverse angolazioni della vita di provincia, cristallizzandola come microcosmo di un dolore universale, affrontato con coraggio dissacrante.

Il primo giorno si conclude con l’esibizione di Luigi Ranghino, pianista e compositore, musicista apprezzato in Italia e all’estero, esecutore di musiche per il teatro ha accompagnato l’attore e mimo Johnny Melville e collaborato con Roberto Sbaratto, Banda Osiris, Bustric, Leo Bassi e Teatro della Tosse di Genova.

Il 2 agosto: un viaggio all’interno della più antica percezione di sé quella animalesca e al contempo impulsiva e fragile con la presenza di Manfredi Perego. Insegnante ospite alla compagnia Balletto del Teatro di Torino. A seguire il debutto dei Maniaci D’Amore con Siede la terra un nuovo lavoro pensato espressamente per Terreni Creativi, a partire dal desiderio di aggredire il più presto possibile alcuni temi oggi incandescenti: il senso della comunità, l’interdipendenza degli individui, il rapporto tra generazioni. Parte nell’estate 2020 e dal festival ingauno il sodalizio che vedrà la collaborazione artistica e organizzativa di Kronoteatro e Maniaci D’Amore nei prossimi anni. Francesco d’Amore e Luciana Maniaci hanno lavorato con Marco Ponti in Monologhi nell’aldilà (Teatro Stabile di Torino) e con Gabriele Vacis in Amleto in Palestina (Teatro Regionale Alessandrino e Eti) come attori e drammaturghi. A Torino, dove vivono e lavorano dal 2017, collaborano col Teatro Ragazzi e Giovani e con il Circolo dei Lettori.

Ospiti musicali della seconda serata i Pink Puffers Brass Band, gruppo che si ispira al funk genetico delle brass band americane, modificato dalle deviazioni e perversioni rock. Nati a Roma dieci anni fa i Pink Puffers suonano attraverso l’Europa e gli USA, con partecipazioni di rilievo a Boston, al New York Honk! Festival e al Carnevale di Notting Hill.

