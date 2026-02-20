“Forum Langer. Eco di un viaggiatore leggero”al Teatro Comunale di Vipiteno.

RUMOR(S)CENA – VIPITENO – (Bolzano) – Va in scena domenica 22 febbraio 2026 alle ore 18 al Teatro Comunale di Vipiteno “Forum Langer: eco di un viaggiatore leggero” prodotto dal Teatro Pratiko e Teatro delle Albe – Ravenna Teatro, realizzato per gli ottant’anni dalla nascita di Alexander Langer, spettacolo nato dai suoi testi, dai laboratori nelle scuole, da incontri in Italia e in Bosnia. L’ingresso è libero. La regia è di Alessandro Argnani. In scena Alice Cottifogli, i testi sono di Laura Orlandini, le musiche di Serena Abrami e Enrico Vitali. Tecnica di Simone Trerè. Video maker Alessandro Penta. Ideazione di Nazario Zambaldi, Sabina Langer, Alessandro Argnani. In collaborazione con la Fondazione Alexander Langer Stiftung, la “non scuola” del Teatro delle Albe, Inter-Azioni e CRATere “time”. Alexander Langer, nato a Vipiteno il 22 febbraio del 1946 perde la vita a Firenze il 3 luglio 1995. Politico, saggista, giornalista ambientalista e pacifista italiano, si era formato nell’ambiente cattolico e sociale per poi aderire a Lotta Comunista dove diventò anche direttore dell’omonimo quotidiano.

Tra i fondatori del Partito dei Verdi, impegnato anche in quello europeo. Un’attivista capace di promuovere molte iniziative per la pace, i diritti umani, la convivenza tra i popoli, contro la manipolazione genetica e per la difesa dell’ambiente. Si dedicò con dedizione anche alla situazione politica, sociale e culturale dell’Alto Adige, dove il suo impegno era rivolto alla convivenza tra la popolazione di lingua italiana, tedesca e ladina. L’attività politica lo portò anche all’estero, in particolare nei paesi dell’Europa dell’est.

Liceo Pascoli Bolzano

Lo spettacolo è stato presentato presso la Fondazione Langer di Bolzano alla presenza della nipote Sabina Langer, di Nazario Zambaldi del Teatro Pratiko, del regista Alessandro Argnani e della protagonista Alice Cottifogli e del video maker Alessandro Penta. Sabine Langer ha spiegato come «all’inizio non ero per nulla convinta dell’operazione drammaturgica Un’elaborazione catartica per via che Alex era fratello di mio padre e il suo suicidio ci aveva segnato. Non ero d’accordo e non comprendevo all’inizio il perché del rievocare questa vicenda. La cura gentile del Teatro delle Albe durante le prove mi ha rassicurata e convinta».

Per Nazario Zambaldi: «Fare memoria è soprattutto fare coscienza. E al giorno d’oggi i giovani vivono una condizione di buio “oltre alla siepe” ed è necessario informare loro e non inseguire. La mancanza di una “voce” come quella di Alexander Langer è tangibile. Forum Langer è il risultato di una lunga ricerca che abbiamo condotto nelle scuole di Vipiteno, Merano, Roma e Reggio Emilia». Il regista Alessandro Argnani ha poi spiegato come si è proceduto per la costruzione drammaturgica: «Racconta Langer, ci dice quello che Alex ha detto e non è uno spettacolo didascalico perché c’è nelle parole di Alice Cottifogli. Ci siamo recati nelle scuole per incontrare e parlare di Langer con gli studenti». Un lungo lavoro di ricerca e avvicinamento già presentato nel 2025 al Liceo Gandhi di Merano per la “Festa dell’Europa” con la partecipazione delle scuole di lingua italiana e tedesca e nella stessa giornata del 9 maggio anche a Reggio Emilia all’Università durante il convegno “Ite lectio est” per il progetto “Alex”. Attraverso laboratori nelle scuole in due fasi – “L’Europa muore o rinasce a Sarajevo” per i trent’anni dalla morte e “La terra in prestito”.

Alice Cottifogli

Inter-Azioni (nati da una collaborazione con la Fondazione Langer nel 2020) le due fasi, la prima a tema politico, europeo, la seconda a tema ecologico, globale, sono realizzate in collaborazione con il Teatro delle Albe e la non-scuola di Ravenna. Il Forum Langer raccoglie le voci di ragazze e ragazzi delle scuole, sul modello dei “Comizi d’amore” di Pier Paolo Pasolini, per farle confluire in una produzione teatrale. Le fasi progettuali si sono svolte anche in Bosnia, dove il Teatro delle Albe si è recato a Sarajevo, Tuzia e Srebrenica dove sono state raccolte testimonianze legate alla sua permanenza. Città dove li era stata conferita la cittadinanza onoraria. Un filo conduttore con l’Italia dove la preparazione ha coinvolto anche licei di Roma, Asinitas, l’Università Roma Tre, la scuola di formazione professionale Enaip di Reggio Emilia.

Alex Langer

Cosa potrebbe dire ora Alex Langer se fosse vivo? Assistere ai tanti conflitti interetnici, le guerre in Ucraina, la tragedia del popolo Palestinese, l’odio diffuso che riemerge sempre di più, la politica che non si cura del bene collettivo. Come potrebbe far sentire la sua “voce” a tanta violenza fisica e verbale. L’umanità che ha perso la capacità empatica di provare sentimenti di convivenza, solidarietà, fratellanza e soprattutto rispetto per il più debole e fragile. Oggi Langer avrebbe un ruolo apicale nel contrastare la degenerazione di una civiltà ormai in perenne conflitto con i valori democratici alla base di una convivenza pacifica. Le sue idee sono ancora attuali se non premonitrici di quanto sta accadendo. Forum Langer è un’occasione preziosa per “ascoltare” nuovamente la sua “voce”, da diffondere nelle nuove e vecchie generazioni.

“FORUM LANGER: eco di un viaggiatore leggero”

📍 Teatro Comunale Vipiteno – Stadttheater Sterzing

🗓 22 febbraio 2026

🕕 Ore 18:00 (durata 60 minuti)

Per gli ottant’anni dalla nascita di Alexander Langer, uno spettacolo nato dai suoi testi, dai laboratori nelle scuole, da incontri in Italia e in Bosnia.

Produzione: Teatro Pratiko, Albe / Ravenna Teatro

Con: Alice Cottifogli

Regia: Alessandro Argnani

Testi: Laura Orlandini

Musiche: Serena Abrami e Enrico Vitali

Tecnica: Simone Trerè

Video: Alessandro Penta

Ideazione: Nazario Zambaldi, Sabina Langer, Alessandro Argnani

In collaborazione con Fondazione Alexander Langer Stiftung

Ingresso libero

https://www.rainews.it/tgr/bolzano/articoli/2026/02/forum-langer-a-80-dalla-nascita-il-teatro-si-fa-comunita-per-accendere-di-ideali-le-scuole-9594db83-