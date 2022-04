Il Teatro di Rai Radio 3: FUTUROpresente. Nuove scritture per la scena italiana

RUMOR(S)CENA – ROMA – Rai Radio3 – Il Teatro di Radio3 presenta: FUTUROpresente. Nuove scritture per la scena italiana. Comprendere il nostro tempo attraverso lo sguardo di giovani autori italiani che scrivono per il teatro. Questo l’obiettivo di FUTUROpresente, la rassegna di drammaturgia contemporanea di Rai Radio3, nata in collaborazione con alcune tra le più importanti istituzioni teatrali che promuovono le nuove scritture per la scena nel nostro Paese, e in dialogo con il Premio Riccione, la più antica e prestigiosa manifestazione dedicata a nuovi testi per la scena, che ha fatto anche da capofila al Progetto Scritture nato nel 2020 e diretto da Lucia Calamaro. La maggior parte dei testi viene presentata in un’anteprima in forma radiofonica di quello che sarà poi il debutto su un vero e proprio palcoscenico (già previsto, in alcuni casi, nella stagione in corso). I nove appuntamenti, in onda alle 22.00 della domenica, tra il 24 aprile e il 26 giugno, costituiscono quindi un panorama quanto mai articolato delle tematiche sociali, politiche e umane, più sentite dalle generazioni più recenti, proponendo anche le diverse e originali modalità di scrittura e di composizione del testo ideate da questi giovani drammaturghi.

Domenica 24 aprile ore 22.00

Pierlorenzo Pisano, Carbonio

con Federica Fracassi, Mariano Pirrello, Pier Lorenzo Pisano

regia Pier Lorenzo Pisano

produzione Piccolo Teatro Milano

vincitore Premio Riccione 2021

Domenica 1maggio ore 22.00

Emanuele Aldrovandi, L’estinzione della razza umana

con Giusto Cucchiarini, Luca Mammoli, Petra Valentini, Silvia Valsesia, Riccardo Vicardi

e la partecipazione di Elio De Capitani

regia Emanuele Aldrovandi

produzione Teatro Stabile Torino Teatro Nazionale e Associazione Autori vivi

Domenica 8 maggio ore 22.00

Matilde Vigna, Una riga nera al piano di sopra (monologo per alluvioni al contrario)

di e con Matilde Vigna

aiuto alla regia Anna Zanetti

drammaturgia Greta Cappelletti

progetto sonoro Alessio Foglia

produzione ERT/ Teatro Nazionale

Domenica 15 maggio ore 22.00

Klaus Martini, P.P.P. Ti presento l’Albania

di e con Klaus Martini

vincitore “Mittelyoung 2021” premio under 30 di Mittelfest

prodotto con il sostegno di Mittelfest

Domenica 22 maggio ore 22.00

Giuliano Scarpinato, Il tempo attorno.

con Arianna Di Stefano, Niccolò Fettarappa Sandri, Lorenzo Piccolo, Andrea Pizzalis, Francesco Spaziani.

regia di Giuliano Scarpinato

un progetto a cura della Scuola SCRITTURE 2021, diretta da Lucia Calamaro

prodotto con la collaborazione del Teatro Stabile di Bolzano e della Sede Rai di Bolzano

Domenica 29 maggio ore 22.00

Marco Gnaccolini, MrSex.com – Docu-favola

di Marco Gnaccolini

con Andrea Pennacchi, Marta Dalla Via

regia di Marco Gnaccolini

mix audio di Luca Panebianco – Pink Sound Studio

si ringraziano Alessandra Dolce e Giorgio Gobbo

Domenica 5 giugno ore 22.00

Niccolò Fettarappa Sandri, Nel mio bagno di sangue – Atto unico senza feriti gravi purtroppo

con Niccolò Fettarappa Sandri, Lorenzo Guerrieri, Arianna Di Stefano e Lorenzo Maragoni, regia di Niccolò Fettarappa Sandri

drammaturgia nata all’interno della Scuola SCRITTURE 2021, diretta da Lucia Calamaro

prodotto da Sardegna Teatro

Domenica 12 giugno ore 22.00

Christian di Furia, Flusso

con (in via di definizione)

regia Lucia Calamaro

produzione Riccione Teatro

menzione speciale “Franco Quadri”

Domenica 19 giugno ore 22.00

Rosalinda Conti, Uccellini

con Francesco Villano, Emiliano Masala e Petra Valentini

regia Lisa Ferlazzo Natoli

produzione Piccolo Teatro Milano