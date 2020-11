“Essere Umane” posticipata al 2021. Da Dorothea Lange a Annie Leibovitz: cento anni di fotografia al femminile

RUMOR(S)CENA – FORLI’ – Slitta al prossimo anno l’apertura della mostra fotografica “Essere umane. Le grandi fotografe raccontano il mondo”, in ottemperanza alle recenti norme contro la diffusione del COVID-19. Programmata ai Musei di San Domenico per fine novembre, la mostra fotografica “Essere umane”, slitterà al 2021, per consentire a quanti più visitatori possibile di fruirne in totale sicurezza e con la serenità necessaria.

La mostra, a cura di Walter Guadagnini, si compone di oltre 250 fotografie – per la maggior parte già arrivate a Forlì – tra cui le leggendarie immagini di Lee Miller nella vasca da bagno di Hitler, la strepitosa serie delle maschere di Inge Morath, realizzata con Saul Steinberg, gli iconici volti dei contadini durante la Grande Depressione di Dorothea Lange, il sorprendente servizio di Eve Arnold su una sfilata di moda ad Harlem negli anni Cinquanta e i rivoluzionari scatti di Annie Leibovitz per una epocale edizione del Calendario Pirelli. Uno sguardo sul mondo visto dagli occhi delle fotografe che si sono distinte a livello internazionale nel mondo dell’arte, del costume, della lotta per i diritti e che hanno prodotto icone entrate a pieno diritto nella narrazione della storia mondiale.

“Ci dispiace non poter inaugurare nei tempi che ci eravamo dati. Tutto era ormai pronto, avevamo deciso di andare avanti come segno di resilienza e per sottolineare il valore che da sempre la Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì attribuisce alla cultura, al suo non fermarsi anche nei momenti complicati, nel suo offrire opportunità di crescita e di svago alle tante persone che ogni anno raggiungono la nostra città per goderne. L’aggravarsi delle condizioni sanitarie nel Paese ci impone uno stop che responsabilmente rispettiamo. Lo spirito del progetto, alla luce dell’enorme interesse scaturito a livello nazionale e internazionale, resta immutato così come la ferma volontà di non spegnerlo, ma rinviarlo al prossimo anno. Un arrivederci al 2021 che siamo certi aumenterà l’interesse e l’attesa per una Mostra inedita e unica a livello nazionale e non solo. Alla prossima inaugurazione, ne siamo certi, saremo in tanti e sarà come sempre una festa della cultura”.

Walter Guadagnini (curatore), Monica Fantini e Fabio Lazzari (ideatori e realizzatori).

“Essere umane” è una mostra curata da Walter Guadagnini, ideata e realizzata in collaborazione con Monica Fantini e Fabio Lazzari. La mostra è promossa dalla Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì in collaborazione con il Comune di Forlì ed è organizzata dalla società strumentale della Fondazione ‘Civitas srl’.