Paolo Fresu e l’Orchestra Haydn con Alessandro Bonato a I Suoni delle Dolomiti

RUMOR(S)CENA – MADONNA DI CAMPIGLIO – (Trento) – Un jazzista poliedrico e un’orchestra sinfonica alla scoperta di nuovi sentieri musicali si esibiscono a Malga Brenta Bassa, Dolomiti di Brenta a 1.261 metri di altitudine, il 17 settembre alle ore 12. Nell’ambito del programma I Suoni delle Dolomiti la tromba di Paolo Fresu e le Dolomiti di Brenta, accompagnato dall’Orchestra Haydn di Bolzano e Trento diretta da Alessandro Bonato: un incontro che si rinnova, nella convinzione che musica e montagna siano un binomio ispirato, da cui possono scaturire emozioni profonde, capaci di conquistare ancora una volta il pubblico. Fresu, trombettista, compositore di origini sarde, ha mosso i primi passi nel mondo della musica con la banda Bernardo De Muro, di Berchidda, il suo paese natale, per poi proseguire un percorso che lo ha portato ad esplorare come pochi altri i territori del jazz contemporaneo.

Lungo il cammino, oltre a condurre il suo storico Quintet e a fondare molte altre formazioni, ha dato vita all’etichetta discografica Tŭk Music e ha compiuto frequenti escursioni nei territori del pop, della world music, della musica contemporanea e per il cinema, l’arte, i reading letterari. Niente di strano che qui fra le Dolomiti, dove ha già suonato con musicisti del conservatorio Bonporti o con Giovanni Lindo Ferretti, dove ha proposto le sue riletture dei classici della canzone italiana e dove ha esplorato la tradizione musicale ladina, questa volta proponga un nuovo progetto che coinvolge una delle più importanti istituzioni culturali del Trentino Alto Adige/Südtirol, l’Orchestra Haydn, pilastro della musica classica e operistica regionale. Il repertorio della Haydn spazia dal barocco alla musica contemporanea e viene eseguito, oltre che nell’ambito di una propria stagione sinfonica rivolta in primo luogo al territorio, nei numerosi festival internazionali ai quali viene invitata. A Malga Brenta Bassa, nel cuore del Parco Naturale Adamello Brenta, in un paesaggio di boschi, prati e cascate, si prospetta un incontro all’insegna dell’amore per la musica senza aggettivi e senza steccati, in cui le suggestioni della Natura svolgeranno un ruolo fondamentale.

Indicazioni per arrivare alla Malga Brenta Bassa

-Da nord: da Madonna di Campiglio con navetta a pagamento o in auto negli orari in cui è consentito (mobilita.campigliodolomiti.it/) si raggiunge Vallesinella da dove si prosegue a piedi passando dalle Cascate di Mezzo 0.40 minuti di cammino, dislivello in discesa 250 m, difficoltà E.

– Da sud: da Sant’Antonio di Mavignola in macchina seguendo le indicazioni della Val Brenta (parcheggio a pagamento fino ad esaurimento posti) e poi a piedi lungo il sentiero nr. 323 0.30 minuti di cammino dal parcheggio più vicino al luogo del concerto, dislivello 150 m, difficoltà E 1 ora 30 di cammino dal parcheggio più lontano al luogo del concerto

Vestiario adeguato per l’escursione e il meteo e obbligatorio avere un telo impermeabile per sedersi sul prato.

ESCURSIONE CON LE GUIDE ALPINE DEL TRENTINO

15,00€ a persona (sotto gli 8 anni gratuita). Agevolazione del 20% per i possessori del Trentino Guest Card e Card di territorio. Prenotazione obbligatoria al seguente link: tinyurl.com/PrenotazioneConcerto entro le ore 12.00 del giorno antecedente l’escursione. Posti limitati.

Per informazioni contattare l’Azienda per il Turismo Madonna di Campiglio, al numero +39 0465 447501 o tramite email eventi@campigliodolomiti.it