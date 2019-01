Giuseppe Giulietti e Paolo Borrometi a Trento per parlare dell’Articolo 21 della Costituzione

RUMOR(S)CENA – FSNI – SINDACATO GIORNALISTI – ODG – TRENTO – Giovedì 31 gennaio il presidente della Fnsi Giuseppe Giulietti e il presidente dell’associazione Articolo 21 Paolo Borrometi saranno aTrento per una giornata interamente dedicata al ruolo dell’informazione e del giornalismo nella società attuale. Nell’occasione verrà inoltre sottoscritto un protocollo tra Sindacato e Ordine del Trentino Alto Adige, Assostampa di Trento e Provincia per la formazione nelle scuole.

Alle 12.45 parteciperanno in sala stampa PAT alla firma del protocollo scuola-informazione promosso dal Sindacato Regionale Giornalisti del Trentino Alto Adige insieme ad Assostampa Trento e ODG del Trentino Alto Adige. Obiettivo: il contrasto ai fenomeni di odio e di incitamento all’odio, commessi anche attraverso l’uso di internet, e la lotta alle “fake news”, con l’intento di dotare gli studenti degli strumenti necessari a riconoscere le fonti attendibili e a smascherare le notizie false e di sviluppare in ultima analisi quella cultura dell’informazione dal basso in modo da infondere alle giovani generazioni il valore dell’Articolo 21 della Costituzione. Modo per testimoniare che i giornalisti non sono una casta, ma professionisti al servizio dell’opinione pubblica.

Si tratta di temi al centro del XXVIII congresso dal titolo “L’informazione non è un algoritmo. Libertà, diritti, lavoro, nell’era delle fake news” che si svolgerà a Levico Terme dal 12 al 15 febbraio 2019.

Dopo il congresso di Trento e Bolzano a Merano del 1972 che sancì l’autonomia del sindacato regionale da Venezia, sono le prime assise congressuali che si svolgono in Trentino nella storia plurisecolare della FNSI.

Alle 15.45, presso la Facoltà di Giurisprudenza (in via Verdi 53) parteciperanno ad una tavola rotonda sull’Articolo 21 della Costituzione con il prof. Vanni Pascuzzi, il giudice Pietro Chiaro, il presidente ODG Mauro Keller. Modererà l’incontro il segretario del Sindacato Regionale Giornalisti Rocco Cerone. Interverranno anche il preside di Giurisprudenza Fulvio Cortese e la segretaria di RadUni Europhonica Alice Plata.

Alle 17.45, alla Libreria Ancora di Trento, la presentazione del libro di Paolo Borrometi “Un morto ogni tanto” Solferino editore.

«Ogni tanto un murticeddu, vedi che serve! Per dare una calmata a tutti!» Nelle intercettazioni l'ordine è chiaro: Cosa Nostra chiede di uccidere il giornalista che indaga sui suoi affari. Ma questo non ferma Paolo Borrometi, che sul suo sito indipendente La Spia.it denuncia ormai da anni gli intrecci tra mafia e politica e gli affari sporchi che fioriscono all'ombra di quelli legali.

