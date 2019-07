Milano Off Fringe Festival 2019 il bando on line per partecipare

RUMOR(S)CENA – MILANO OFF FRINGE FESTIVAL – La data di scadenza del bando di partecipazione alla terza edizione di Milano Off Fringe Festival (dal 17 al 22 settembre 2019) è stata prorogata al 29 luglio. La domanda di partecipazione al bando Compagnie/Artisti deve essere compilata e inviata esclusivamente on line attraverso l’apposito form .In collaborazione con artisti, compagnie, strutture teatrali, operatori dello spettacolo, la manifestazione, di alta qualità artistica e di impatto sul territorio, offrirà ai partecipanti la possibilità di uno scambio diretto con gli ambienti e gli operatori milanesi, nazionali e internazionali. Anche questa edizione vanta la partnership internazionale con il Festival Avignon Le Off, collaborazione vede il Milano Off Fringe Festival protagonista in occasione di un focus internazionale dedicato ai Festival Off che promuove con progettualità, lo sviluppo di una rete internazionale tra Festival in grado di valorizzare il teatro Off, con spettacoli anche in lingua straniera, per una diffusione sempre più ampia delle proposte. È garantito l’apporto di altri importanti partner nazionali come Palco Off, Palco 5, Torino Fringe Festival e Clan Off Teatro. Un contenitore in grado di valorizzare anche quelle proposte che non sono inserite nella programmazione dei grandi circuiti e nello stesso tempo un’occasione per avvicinare e interessare un nuovo pubblico. Sede principale del Festival sarà il Village Off allestito all’interno della Fabbrica del Vapore , dove ogni giorno gli artisti si esibiranno con performance originali, dialogheranno con il pubblico, diventando testimonial prestigiosi per gli artisti e le compagnie che compongono il programma.

iscrizioni

www.milanooff.com/invia-bando