La Rassegna del Teatro La Ribalta, “Corpi eretici” a Bolzano

RUMOR(S)CENA – BOLZANO – La Rassegna “Corpi Eretici” organizzata dal Teatro la Ribalta-Kunst der Vielfalt con la direzione artistica di Antonio Viganò (sostenuta dal Comune di Bolzano) propone per la stagione 2024/25 “un teatro con una cifra poetica che ospita nelle sue drammaturgie le alterità della vita e dell’umano: si parlerà di autismo, di disagio psichico, di incontri tra culture diverse, di nuove forme di povertà e ingiustizia, di violenza contro le donne: un teatro dove i protagonisti sono uomini e donne che hanno tante domande e faticano a trovare risposte, uomini e donne che raccontano la loro voglia di riscatto, di lotta per cercare una medicina per vivere meglio”.

Al pubblico verranno proposte di grande qualità artistica, scelte tra le varie compagnie emergenti del panorama teatrale italiano che offrono nuove possibilità drammaturgiche, proposte e necessità. Una rassegna come una incubatrice culturale per far scoprire e far crescere nuove compagnie che magari ancora non sono emerse ma che lasciano tracce profonde a chi le incontra. Un teatro popolare dove la definizione “popolare” significa elevare e non abbassare la forma e l’emozione poetica.

Il Teatro Comunale di Gries, il Teatro Cristallo, il T.RAUM, la Nuova Libreria Cappelli sono le sedi che ospiteranno spettacoli, eventi ed incontri. 10 titoli, tra opere di teatro e danza e 6 incontri pubblici per presentare pubblicazioni, approfondimenti e autori.C’è spazio anche per un progetto dedicato ai giovanissimi/e attori e attrici che grazie ad una piattaforma dal titolo FUTURA potranno presentare le loro opere prime.

La Rassegna Corpi eretici 2024/25 si apre con uno spettacolo storico del Teatro la Ribalta e del regista Antonio Viganò, dal titolo FRATELLI (19-20/09/2024, ore 20:30, Teatro Gries), liberamente ispirato all’omonimo romanzo di Carmelo Samonà. In scena Paolo Grossi, e Michele Calcari del collettivo nomade di performer Balletto Civile fondato da Michela Lucenti. Il testo “Fratelli” è di Carmelo Samonà, Antonio Viganò, Remo Rostagno, Michele Fiocchi, il disegno luci di Melissa Pircali mentre all’assistenza drammaturgica è affidata a GianLuigi Gherzi.

Uno spettacolo che è stato la genesi dell’incontro del teatro con l’alterità e che a Bolzano viene proposto in collaborazione con “Il Cerchio – Der Kreis – Centro Specialistico per l’Autismo”. A seguire, dal titolo LA DIFFICILISSIMA STORIA DELLA VITA DI CICCIO SPERANZA (04/10/2024, ore 20:30, Teatro Gries)che racconta la voglia e la lotta per essere riconosciuti e accettati per quello che si è: disagio, identità, voglia di libertà. Da Artisti Drama di Modena due storie che mettono la lente di ingrandimento su due vecchi artisti che fanno i conti con la loro vita: ETOILE e STAR (08/11/2024, ore 20:30, Teatro Gries)sono i due spettacoli proposti nella stessa serata che hanno come interpreti l’attore Stefano Vercelli e la coreografa e danzatrice Teri Weikel. Da Lecce, DIGIUNANDO DAVANTI AL MARE (21/11/2024, ore 20:30, T.RAUM) ci viene raccontata la vita e la forza artistica di una figura importante ma dimenticata, quella di Danilo Dolci.

La lotta a fianco degli ultimi, la sue innumerevoli attività di poeta, drammaturgo, intellettuale e pedagogo, sono raccontate ed evocate con il corpo nudo del teatro. Per questa sua attività è stato nominato due volte per il Premio Nobel.

Dal Teatro Metastasio di Prato, Roberto Abbiati, con CIRCO KAFKA (13/12/2024, ore 20:30, Teatro Cristallo) Uno spettacolo tragicomico sul tema della giustizia. Valentina dal Mas, danzatrice di rara qualità, che ha vinto il premio Scenario Periferie 2023, con una danza raffinata racconta il suo incontro con una donna fragile, in un luogo di cura, dal nome LUISA (17/01/2025, ore 20:30, Teatro Gries)

Appuntamenti dedicati alla danza in collaborazione con il Circuito Danza del Trentino Alto Adige. Si incontra Pier Paolo Pasolini nello spettacolo di teatro e danza dal titolo DAVIDSON (14/02/2025, ore 20:30, Teatro Gries)liberamente ispirato alla sceneggiatura de “Il padre selvaggio” che Pasolini non riuscì mai a realizzare: il conflitto tra la cultura africana e quella occidentale.

Un padre fondatore della danza contemporanea italiana, un visionario che ha portato la danza fuori dai confini oltrepassando codici e approdi formali è il coreografo e danzatore Virgilio Sieni, fondatore a Firenze della “Scuola sul gesto e il paesaggio”. Le variazioni Goldberg di Johann Sebastian Bach, che porta nella rassegna Corpi eretici con SOLO GOLDBERG VARIATIONS (14/03/2025, ore 20:30, Teatro Cristallo), sono il suo personale manifesto dell’arte coreografica.

La Rassegna si concluderà con CARAVAGGIO. DI CHIARO E DI OSCURO (28/03/2025, ore 20:30, Teatro Cristallo), un corpo eretico quello di Caravaggio raccontato dall’attore Luigi D’Elia e scritto da Francesco Niccolini e firmato dalla coregia di Enzo Vetrano- Stefano Randisi. Il pittore Caravaggio, rivoluziona la pittura del Cinquecento portando sulla tela prostitute per Madonne e giovani compagni di letto come Angeli. La sua mano è irrispettosa con un uso drammatico e teatrale della tecnica del chiaroscuro.

Marco Martinelli, Ravenna Teatro e Albe con due eventi: la lettura del suo manifesto teatrale dal titolo FARSI LUOGO (01/02/2025, ore 20:30, Teatro Gries) che è un atto d’amore per il teatro, una testimonianza che illumina le possibilità e il senso del praticare il teatro, una leggera ma profonda riflessione sulle responsabilità che tutti noi portiamo verso questa arte antica e preziosa. Il regista condurrà il laboratorio aperto a tutti MI RITROVAI (01/02/2025, ore 16:00, Teatro Gries, su prenotazione), un rito collettivo, un’azione corale, con restituzione pubblica di lettura dei primi due canti dell’Inferno di Dante Alighieriin collaborazione con il Teatro Pratiko e la rassegna CRATere.

Lea Melandri scrittrice, docente alle Università delle donne e protagonista storica del movimento femminista presenterà il suo volume AMORE E VIOLENZA (22/11/2024, ore 17:30, Nuova Libreria Cappelli) e il laboratorio SCRITTURA DI ESPERIENZA (23/11/2024, ore 10:00, Teatro Cristallo, su prenotazione), rivolto a 20 donne. Alla Nuova Libreria Cappelli, Ugo Morelli, saggista e psicologo trentino, insieme al neuroscienziato Vittorio Gallese, presenteranno COSA SIGNIFICA ESSERE UMANI? (10/01/2025, ore 17:30, Nuova Libreria Cappelli).

Nel programma della rassegna è prevista la presentazione dell’opera di Massimo Bertoldi, critico e amico, dal titolo STRAORDINARIAMENTE NORMALI – 10 anni di Teatro la Ribalta (09/04/2025, ore 17:30, Nuova Libreria Cappelli). Massimo Bertoldi ci ha lasciato prima dell’uscita di questa sua ultima opera. Il libro uscirà a breve e la presentazione di questo volume sarà soprattutto un omaggio al suo amore e alla sua passione per il teatro.

Il programma della Rassegna Corpi eretici è consultabile sul sito www.teatrolaribalta.it/2024-corpi-eretici.