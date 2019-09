TACT Festival Science Edition CUT Trieste, EsofScience Open Forum 5-11 luglio 2020

RUMOR(S)CENA – TACT FESTIVAL – TRIESTE – Esce il bando per partecipare alla 7° edizione di Tact Festival 2020 – Science Edition promosso dal CUT, Centro Universitario Teatrale di Trieste, con il contributo di Esof – EuroScience Open Forum. Dal 5 all’11 luglio 2020, dieci giovani compagnie di teatro daranno vita a una settimana di laboratori, conferenze e spettacoli teatrali aperti a tutta la città. In occasione della nomina della città di Trieste quale capitale europea della Scienza per l’anno 2020, il Tact Festival farà parte del Science in the City Festival di Esof – EuroScience Open Forum. La settima edizione presenterà quindi importanti novità, tra cui: almeno la metà degli spettacoli selezionati avranno come protagonista la scienza e l’innovazione; gli spettacoli si terranno anche all’aperto nel centro storico della città; ci sarà la possibilità di candidare progetti da realizzare appositamente per il festival.

A ogni gruppo è data la possibilità di presentare uno o più progetti rientranti nelle seguenti categorie: a) spettacoli teatrali; b) performance, c) nuove produzioni. I requisiti comuni a tutte le categorie che possono partecipare comprendono compagnie di qualunque nazionalità, con spettacoli in qualsiasi lingua; ogni compagnia deve essere presente per l’intera durata del Festival, dal 5 all’11 luglio 2020 compresi. Il 70 per cento dei membri del gruppo non dovrà superare i 35 anni d’età. Per i requisiti specifici di ogni compagnia leggi il regolamento sul sito www.tactfestival.org.

Il Tact2020 è un Festival di scambio, un autentico baratto artistico, senza premi e senza una classifica. Al TACT convivono compagnie internazionali professioniste, scuole di teatro e gruppi giovanili selezionati sulla base delle proposte artistiche ricevute. L’organizzazione selezionerà 10 compagnie internazionali, ognuna con un numero minimo di 5 partecipanti in scena. Possono partecipare al TACT gruppi di qualunque nazionalità con spettacoli in qualunque lingua. È previsto un servizio di sovratitolaggio in lingua inglese e italiana per tutti gli spettacoli. Ogni gruppo partecipante è tenuto ad essere accompagnato da un proprio tecnico che si occupi e coordini la gestione dello spettacolo insieme ai tecnici offerti dall’organizzazione. L’organizzazione del Festival offre ad ogni gruppo selezionato: vitto, alloggio, un compenso in base alla categoria di partecipazione e un bonus per il workshop tenuto, se selezionato, i quali verranno erogato dopo la completa partecipazione al Festival.

Esof – EuroScience Open Forum – è la più grande manifestazione paneuropea dedicata alla scienza e alla tecnologia, e si terrà a Trieste dal 5 al 9 luglio 2020 con il motto “Freedom for Science, Science for Freedom”. Il forum richiama 5000 partecipanti tra scienziati, imprenditori, amministratori pubblici e membri dei governi centrali e locali, offrendo il migliore contesto per una discussione aperta sul futuro della ricerca, dell’ambiente e della società (https://www.esof.eu/en/). Accanto al forum si svolgerà il Science in the City Festival, che dal 27 giugno all’11 luglio proporrà un gran numero di eventi di arte&scienza dedicati a pubblici di ogni età. Il Science in City Festival di Trieste sarà internazionale e multilingue e attrarrà decine di migliaia di visitatori italiani e stranieri. Inoltre alle compagnie viene offerto vitto e alloggio per una settimana.

Tutti i gruppi teatrali under 35 d’Italia, d’Europa e del mondo (gruppi giovanili, scuole di teatro e compagnie professioniste) sono invitati a presentare la propria domanda di partecipazione per dare vita a una settimana di incontro umano e teatrale, di baratto di tecniche e metodologie di lavoro, di scambio e interazioni. Il TACT Festival è realizzato nelle passate edizioni, grazie al contributo della Regione FVG, della Fondazione CRTrieste, della Fondazione Kathleen e Foreman Casali e della CCIAA – Camera di Commercio di Trieste. TriesteACT è il primo Festival di teatro Internazionale under 35 della città di Trieste e della regione autonoma Friuli Venezia Giulia.

È possibile scaricare l’application form dal sito www.tactfestival.org e inviarla all’indirizzo tactfestival@cutrieste.com entro le 23.59 del giorno 15 ottobre 2019.

“Se le stelle, anziché brillare continuamente sopra le nostre teste, fossero visibili solo da un particolare luogo del pianeta, tutti vorrebbero andarci per assistere allo spettacolo.” – Margherita Hack