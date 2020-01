Scienza e Teatro in dialogo: Telmo Pievani e Marco Paolini al Teatro Verdi di Padova

RUMOR(S)CENA – TEATRO VERDI – SCIENZA E TEATRO – PADOVA – Il 20 gennaio 2020 alle ore 18 nel Teatro Verdi di Padova Telmo Pievani e Marco Paolini in dialogo su Scienza e Teatro. Conduce Oliviero Ponte di Pino. La scena e la scienza hanno una lunga frequentazione. Del resto “teatro” e “teoria” hanno la stessa radice. E proprio a Padova Galileo Galilei ispirò e forse fu co-autore di un testo teatrale (riproposto nel 1995 da Dario Fo) in cui il rozzo contadino sosteneva le tesi eliocentriche, utilizzando il “pavano” di Ruzzante e anticipando il Dialogo dei massimi sistemi.

A partire da queste suggestioni, Telmo Pievani e Marco Paolini dialogheranno sul rapporto tra Scienza e Teatro, al Teatro Verdi di Padova, per rispondere alla provocatoria domanda “A che serve oggi il teatro?”

Questo è il primo incontro del progetto Lo spettacolo dal vivo nello spazio della cultura contemporanea a cura di Ateatro, in collaborazione con Fondazione Cariplo, in vista delle Buone Pratiche del Teatro 2020 (14 marzo alla Fondazione Feltrinelli di Milano). Una riflessione sulla necessità dello spettacolo dal vivo, nell’attuale scenario culturale e mediatico, invaso dalle tecnologie di riproduzione della realtà, dove il teatro rischia di apparire un residuo sempre più marginale del passato. Ma il teatro si può reinventare, ancora una volta, e continua a reinventarsi e contaminarsi, a partire dalla tradizione – o meglio dalla pluralità delle sue tradizioni – e delle sue pratiche.

Il format utilizzato in questa occasione è il confronto tra due personalità, una esterna al mondo del teatro, e un grande protagonista delle nostre scene: da un lato Telmo Pievani, filosofo, studioso dell’evoluzione e professore ordinario di Filosofia delle Scienze Biologiche presso l’Università di Padova, dall’altro Marco Paolini, drammaturgo, regista, attore, scrittore,

A moderare l’incontro sarà Oliviero Ponte di Pino, studioso di teatro e curatore del progetto.

A cura della Associazione Culturale Ateatro in collaborazione con Teatro Stabile del Veneto e Jole Film.

Evento gratuito → Prenotazione obbligatoria

https://www.facebook.com/events/2236620503311147/

Per info: segreteria@ateatro.org

http://www.ateatro.it/webzine/2019/12/09/verso-le-buone-pratiche-del-teatro-lo-spettacolo-dal-vivo-nello-spazio-della-cultura-contemporanea/