7 Scene d’Italia

VAL GARDENA – Bolzano – Ha appena stabilito il nuovo record del mondo di attraversamento con la fune e slackline Nathan Paulin, funambolo francese che il Festival Bolzano Danza ospita il 14 luglio sulla Forcella del Sassolungo, in Val Gardena, per una traversata sulla fune ‘artistica’ coordinata dal coreografo francese Rachid Ouramdane dal titolo Les Traceurs. Spettacolo gratuito alle ore 16 (in caso di maltempo spostato al 15/07). www.bolzanodanza.it

REGGIO EMILIA – Aria Aperta Teatro Festival al Castello di Casalgrande (Reggio Emilia). Ospiti le Compagnie Teatro Invito, Maututateatro e Pandemonium Teatro. 19 luglio ore 21.30: MACBETH BANQUET (Big) Teatro Invito. 20 luglio ore 20.30: CAPPUCCETTO RED (Kids) Matutateatro. 21 luglio ore 21.30 MAXIMA, SOLO LA LUNA CI HA VISTI PASSARE (Young). Pandemonium Teatro. www.quintaparete.org/aria-aperta-teatro-festival-2022/

LAGO MAGGIORE – Prima mondiale di The Witches Seed nella cava di pietra Tones Teatro Natura raggiungibile dai principali centri del Lago Maggiore. Il 22 e il 23 Luglio alle 21.30 verrà messo in scena il primo dei grandi appuntamenti di musica, teatro e natura con la spettacolare opera rock di Stewart Copeland con Irene Grandi. L’occasione perfetta per abbinare l’esperienza unica di uno show all’interno di una cava di roccia a un week end tra le meraviglie del Lago Maggiore.

https://thewitchesseed.com

SICILIA – VARI TEATRI – Quarta edizione del “Festival Lirico dei Teatri di Pietra”, manifestazione itinerante che attraverso la musica coinvolge lo spettatore in un cammino nei teatri della Sicilia. Dal 2022 il Festival Lirico dei Teatri di Pietra diventa anche Festival del Teatro Mediterraneo con l’obiettivo di trasformare la pietra da storia a “incontro musicale”. Costruiti in pietra, marmo o scavati nella roccia, i teatri del “Mare Nostrum” sono luoghi da far rivivere attraverso la musica sinfonica e operistica. La “mission” 2022, partendo dalla Sicilia greca e romana, approderà nei siti archeologici della Calabria (Locri, Soriano Calabro e l’antica Kaulon) e si concluderà nell’anfiteatro romano di El Jem in Tunisia.

CAPPANORI – Lucca – Dal 13 al 22 di luglio ALDES | SPAM! presenta in sei corti ed un parco di Capannori, TEMPI MODERNI – La commedia rivista. Da un’idea di Roberto Castello. III edizione di una rassegna di teatro, musica e danza, per adulti e bambini di qualsiasi età, dall’impronta comica ma che stimola riflessioni ispirandosi a Chaplin, omaggiato dal titolo, ma anche a Petrolini e a tutta la grande tradizione dello spettacolo popolare italiano.

www.aldesweb.org/progetti-locali/tempi-moderni-2022/

DOBBIACO – Bolzano – Il Centro di ricerca Gustav Mahler a Dobbiaco inaugura le sue attività con il convegno “La ricezione compositiva di Gustav Mahler”, che si terrà il 15 e 16 luglio a Dobbiaco nell’ambito delle Settimane Musicali Gustav Mahler. Il convegno è legato al progetto “Giovani compositrici, compositori e Gustav Mahler”, diretto da Stefan Hakenberg, in cui sei giovani compositrici e compositori hanno composto opere con riferimento a Mahler, presentate il 17 luglio.

https://mahler-centre.net/

CASTEL TIROLO – Merano – Il 14 luglio la sassofonista Helga Plankensteiner si esibirà per le Serate a Castel Tirolo assieme al suo progetto Revenche (Michael Lösch: pianoforte; Paolo Trettel: tromba; Hannes Mock: trombone; Glauco Benedetti: tuba; Paolo Mappa: batteria). Brani originali e classici della musica americana, arrangiati per un organico strumentale che inserisce la tuba nel ruolo tradizionalmente affidato al contrabbasso per rimarcare la propria incisività espressiva, spesso vicina alle formazioni marcianti delle origini del jazz.

www.merano-suedtirol.it/it/tirolo/natura-cultura/eventi/serate-a-castel-tirolo