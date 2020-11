Danae Festival, interferenze online di Teatro delle Moire e RadioVisione

RUMOR(S)CENA – REDAZIONE – Martedì 10 novembre doveva essere l’ultimo giorno di programmazione di Danae Festival. Dopo il debutto del 24 ottobre e la successiva chiusura in seguito al DPCM del 25 ottobre, sono arrivati molti messaggi e lettere di solidarietà, che fanno bene all’umore. Abbiamo cercato di rispondere a tutti/e e ringraziamo anche qui per le parole di conforto, di solidarietà, per la generosità con cui molti e molte hanno deciso di compiere delle donazioni o di rinunciare al rimborso dei biglietti già acquistati. Ne siamo commossi. Alcuni dei messaggi ci spingono a condividere delle riflessioni sulle possibili reazioni a quanto sta accadendo e lo faremo. Ci fa piacere scambiare pensieri e dubbi.

Di una cosa siamo convinti: la posta in gioco è altissima e altissima dovrà essere qualsiasi azione, parola o iniziativa che non può riferirsi solo al nostro segmento, seppur prezioso. Intanto, quello che sicuramente dobbiamo fare è pian piano rialzarci e mettere un piede davanti all’altro, lentamente per guardare il paesaggio, ascoltare i suoni, annusare gli odori e gli umori, mantenere un contatto con quanto accade anche molto lontano da noi. Non siamo soli soltanto se capiamo di non essere gli unici.

E poi proveremo a capire se potremo tornare in qualche modo, in qualche forma.



ZOOMING RABBITS

interferenza performativa/ incursione digitale surreale

da giovedì 12 a domenica 15 novembre

su www.ilfestivaldellapeste.com Venerdì 13 Novembre / Ore 11:00

Presentazione del progetto: la direttrice del Festival della Peste

intervista in diretta il Teatro delle Moire. Zooming Rabbits è il residuato digitale del progetto Verso Alice, che avevamo immaginato per il festival La Peste prima della pandemia. Quel che resta è un frammento del personaggio del Bianconiglio, una figura al tempo stesso bizzarra e inquietante, che non si presenta nei fasti di una perfetta maschera, ma al contrario è rimediato e improbabile. Zooming Rabbits è un’incursione digitale surreale che prende spunto da un’immagine che negli ultimi mesi è ricorsa di più negli schermi della maggior parte dei computer: quella di un gruppo di persone spesso inquadrate a mezzo busto in ambienti casalinghi sulle piattaforme digitali. In particolare, il titolo, fa riferimento alla piattaforma Zoom innestando un gioco di parole con il verbo omonimo, cioè ingrandire, mettere sotto una lente di ingrandimento. Lo zoom nel cinema è strumento intrusivo e inquietante, un eccesso iperbolico, sospeso tra ironia e perdita dell’equilibrio. Ecco, il tentativo è quello di portare un cortocircuito ponendo sotto osservazione la simmetria di tale immagine, che sembra mettere tutti in bell’ordine, attraverso una sua rielaborazione straniante.

www.ilfestivaldellapeste.com