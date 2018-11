RUMOR(S)CENA – CROSSING THE SEA – ARMUNIA – Armunia fa parte di Crossing the Sea, vincitore del bando Mibact Boarding Pass Plus, un progetto di internazionalizzazione dello spettacolo dal vivo che ha lo scopo di creare e consolidare collaborazioni di lungo termine tra Italia, Paesi Mena (Middle East and North Africa) e Asia. Sostenuto dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, da cui ha ricevuto il più alto punteggio in graduatoria e il massimo del contributo previsto, è stato realizzato in collaborazione con nove partner stranieri .L’obiettivo è quello di avviare un processo finalizzato a favorire coproduzioni internazionali e scambi bilaterali, promuovere occasioni di networking, condividere buone pratiche, permettere la conoscenza diretta del pubblico di diverse aree geografiche da parte degli artisti e dei giovani operatori selezionati, incentivare la partecipazione a piattaforme asiatiche e meeting.

Crossing the sea è promosso da sette partner italiani, già attivi in campo internazionale e nella promozione di linguaggi contemporanei innovativi, oltre ad Armunia/ Inequilibrio Festival, gli altri sono Marche Teatro / Inteatro Festival (capofila), Anghiari Dance Hub, Fondazione Fabbrica Europa, Incontri Internazionali / Festival Oriente Occidente, Lis Lab Performing Arts / Cross Festival e Mosaico Danza / Festival Interplay. A loro si uniscono nove organizzazioni straniere tra Medio Oriente e Asia: Maqamat (Beirut, Libano), Attakalari Centre for Movement Arts (Bangalore, India), T.H.E. Dance Company (Singapore), SIDance (Seoul, Corea), City Contemporary Dance Company (Hong Kong, Cina), Shangai Dramatic Arts Center (Shangai, Cina), Hong Kong Arts Festival (Hong Kong, Cina), National Performing Arts Center (Taipei, Taiwan). Attraverso questo progetto, il partenariato si pone l’obiettivo di costituire una prima rete di riferimento per incentivare le relazioni, le collaborazioni e gli scambi di informazioni tra le diverse aree geografiche, con l’intento di rilanciare in una dimensione internazionale l’attuale fermento culturale di creazioni “site specific” e “human specific”, producendo così una stratificata ricchezza di esperienze artistiche.

L’incontro con l’area Asiatica e Medio orientale è un’occasione per ricevere stimoli e approcci differenti dai modelli europei e per facilitare questi processi nei confronti degli artisti e degli operatori italiani, “Crossing the sea” promuove due bandi aperti a tutto il territorio nazionale e relativi al 2019. Il primo rivolto ad artisti italiani, under35 e alle compagnie emergenti, che potranno presentare un progetto da realizzarsi all’estero, presso la sede di uno o più partner stranieri, in occasione dei degli eventi nel 2019 (festival, stagioni, piattaforme). Dovrà essere sviluppato attraverso residenze creative e di ricerca; condivisione di pratiche artistiche con artisti locali, workshop e confronti con il pubblico e gli operatori locali. Dopo una prima fase all’estero, i progetti dovranno prevedere una presentazione conclusiva presso uno dei partner italiani. Il secondo bando si concentrerà sulla mobilità dei giovani organizzatori, manager e curatori dello spettacolo dal vivo italiani, under35, selezionati su curriculum, offrendo loro la possibilità di prendere parte, durante il 2019, ad una o più occasioni di networking presso i partner stranieri, in occasione di piattaforme o festival e/o in concomitanza con la realizzazione dei progetti artistici selezionati. I giovani selezionati saranno coinvolti nelle manifestazioni connesse a “Crossing the sea” realizzate dai partner italiani durante l’anno. Per il bando progetti artistici verranno selezionati, in questa prima fase, fino ad un massimo di sei progetti. Per quello operatori saranno selezionati fino ad un massimo di cinque giovani curatori/manager. I giovani operatori saranno anche coinvolti negli incontri organizzati presso i Festival italiani a cui prenderanno parte anche i partner esteri. La domanda di partecipazione dovrà pervenire entro il 31 dicembre 2018. Ai candidati ammessi sarà data comunicazione via email entro il 28 febbraio 2019.

Il bando è scaricabile dal sito di Armunia www.armunia.eu