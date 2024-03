Prova di attore per due “ragazzi irresistibili”

RUMOR(S)CENA – BOLOGNA – Umberto Orsini e Franco Branciaroli portano in scena I ragazzi irresistibili (The Sunshine Boys), una commedia di Neil Simon su un leggendario duo comico, Lewis e Clark, un omaggio al mondo degli attori, alle loro idiosincrasie, manie e piccole miserie. Questa coppia, un tempo famosa per il loro spettacolo di vaudeville ma che non si parla da anni a causa di insanabili incomprensioni, si ritrova insieme per uno speciale televisivo, per registrare e mandare in onda un loro sketch, in modo da celebrare due pietre miliari del varietà americano. I due anziani attori, dopo essersi separati per undici anni, vengono fatti incontrare e le incomprensioni appaiono più radicate, invecchiate col tempo, il che dà vita a un’alternanza incalzante di accenti d’odio e malcelato affetto, che fa da pretesto ad un gioco geniale di comicità, su cui scendono tratti di malinconia e di nostalgia per la gloria passata.

crediti foto di Nicolò Feletti

In I ragazzi irresistibili, Branciaroli e Orsini portano nei loro ruoli i rispettivi talenti in una chiave comica in cui non è frequente vederli cimentarsi. Questa pièce esplora i temi dell’amicizia e delle avventure giovanili, della rivalità e della muta e silente complicità con un tono leggero, che diventa comico con estrema eleganza e arguzia. La regia di Massimo Popolizio e le scene di Maurizio Balò lasciano al testo di Simon, definito da Branciaroli “il Goldoni del ‘900”, l’espressione integrale della sua allure frizzante. Il duello a distanza ravvicinata tra i due protagonisti, fatto di punzecchiature, battute e dita sul petto, mantiene per tutto lo spettacolo un tono decisamente brillante, ma mai prevedibile.

crediti foto di Nicolò Feletti

Flavio Francucci, nei panni del nipote e agente di Willy, Chiara Stoppa, come l’infermiera che se ne prenderà cura, Eros Pascale, in veste del suggeritore televisivo, Emanuela Saccardi, in qualità dell’assistente del dottore nella riproposizione dello sketch del duo comico, completano il cast dei personaggi con un’interpretazione inappuntabile, ma è quasi banale, e sicuramente non sorprendente, che il segreto del successo della rappresentazione sia dovuto alla prova dei due mattatori, capaci di riempire e sostenere la scena col carisma della loro sola presenza.

crediti foto di Nicolò Feletti

In I ragazzi irresistibili Branciaroli e Orsini offrono una performance avvincente. La loro interpretazione ha aggiunto profondità e autenticità ai personaggi interpretati, arricchendo l’esperienza complessiva di fascino e umorismo irresistibili, assieme al forte magnetismo dei due maestri e alla loro delicatissima e sostenuta vis comica. Due ore di vero, intelligente divertimento.

Visto al Teatro Duse d Bologna il 23 febbraio 2024