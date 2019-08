Quarta edizione della rassegna Intransito al Teatro Akropolis di Genova

RUMOR(S)CENA – INTRANSITO – GENOVA – Dopo lo straordinario successo delle passate edizioni, che ha visto la partecipazione di oltre 500 compagnie teatrali fra le quali Le vie del fool, Generazione Disagio, Nanirossi, Collettivo L’Amalgama, che si sono messe in evidenza grazie alla rassegna, il Comune di Genova, in collaborazione con Teatro Akropolis, Associazione La Chascona, Compagnia Officine Papage, conferma nuovamente l’attenzione alle realtà teatrali emergenti sul territorio nazionale promuovendo la quarta edizione della rassegna Intransito 2019, che si svolgerà dal 12 al 14 dicembre al Teatro Akropolis di Genova. Vengono offerti a sei soggetti, singoli o in gruppo, selezionati attraverso un bando, l’opportunità di presentare il proprio lavoro di fronte ad operatori, critici e personalità del mondo del teatro di livello nazionale. I sei finalisti riceveranno un premio di 300 euro e il vincitore, a cui sarà assegnato un premio del valore di 1.500 euro, verrà decretato da una giuria nazionale appositamente selezionata. Il bando è rivolto a singoli artisti operanti sul territorio nazionale di età inferiore o uguale ai 35 anni o a gruppi teatrali aventi sede o comunque operanti stabilmente sul territorio nazionale, in cui almeno il 70 per cento dei componenti sia di età inferiore o uguale ai 35 anni alla data di scadenza del bando prevista per l’8 settembre 2019.

“Prosegue l’impegno del Comune di Genova verso le nuove e giovani realtà nell’ambito culturale – afferma l’Assessore Barbara Grosso – Intransito assieme a Tegras e Fuoriformato completa il quadro delle iniziative in ambito artistico rivolte alle nuove generazioni, a cui vengono date le possibilità di poter dimostrare le proprie capacità, oltre a rafforzare e far conoscere importanti teatri e altri spazi culturali decentrati come, in questo caso, il Teatro Akropolis di Sestri Ponente, sede della rassegna”.

L’iscrizione è gratuita.

Per iscriversi si deve compilare il form d’iscrizione http://www.genovacreativa.it/content/iscrizione-intransito-2019

in tutte le sue parti caricando tutta la documentazione richiesta dal bando, all’indirizzo www.genovacreativa.it/intransito2019.

L’elenco dei progetti selezionati sarà pubblicato indicativamente a partire dal 15 ottobre 2019 sui siti www.genovacreativa.it e www.comune.genova.it alla sezione bandi cultura.

Per informazioni:

www.genovacreativa.it/intransito2019

intransito@comune.genova.it