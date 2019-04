Instabili Vaganti: PerformAzioni International Workshop Festival Bologna

RUMOR(S)CENA – INSTABILI VAGANTI – FESTIVAL PERFORMAZIONI – BOLOGNA – Il Festival PerformAzioni, ideato e diretto da Instabili Vaganti, nasce a Bologna con l’intento di creare un appuntamento annuale sull’alta formazione nell’ambito delle arti performative a livello internazionale, ospitando maestri provenienti da tutto il mondo a dirigere percorsi di alta formazione, workshop, dimostrazioni di lavoro e spettacoli. L’ ottava edizione del festival sarà incentrata sul tema della “Città Globale”, concentrando la propria ricerca sulla relazione e contrapposizione tra tradizione e contemporaneità, interculturalità e globalizzazione, tradizione e innovazione tecnologica.

I percorsi formativi:

The Global City, dedicato ad attori o performer professionisti, diretto da Instabili Vaganti: un percorso intensivo e residenziale di alta formazione, gratuito, finalizzato alla presentazione di una performance finale in site-specific e, inoltre, alla selezione di performer da inserire nel nuovo spettacolo The Global City, co-prodotto dal Teatro Nazionale di Genova e dal Festival FIDAE in Uruguay;

In the Cities: workshop di massa diretto da Instabili Vaganti, rivolto a 50 persone e volto alla costituzione di un coro scenico per la performance Megalopolis#Bologna. Prevede 10 borse di studio a copertura dei costi di iscrizione per i residenti nella provincia di Bologna e Ravenna.

10 dramaturgos en la plaza publica, riservato a 10 drammaturghi, sarà diretto dal regista e drammaturgo franco-uruguaiano Sergio Blanco e prevede 5 borse di studio a copertura dei costi di iscrizione per i residenti nella provincia di Bologna e Ravenna.

Con il contributo della Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna

Le call e le application form per prendere parte ai workshop:

https://www.instabilivaganti.com/festivals/home/

Contatti

Instabili Vaganti Theatre Company

Via R. Sanzio 6, Bologna

0519911785

workshop@instabilivaganti.com

www.instabilivaganti.com