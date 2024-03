Se la volpe dentro di noi prende il sopravvento

RUMOR(S)CENA – FIRENZE – Il testo calibrato e intelligente di Lucia Franchi e Luca Ricci esplora la linea d’ombra tra politica e vita privata. Lo spettacolo riprende la tournée confermando nel cast Antonella Attili e Giorgio Colangeli, mentre Federica Ombrato sostituisce Luisa Merloni.

È un gran peccato che l’attività di (perfetti) organizzatori di Festival Kilowatt tra Sansepolcro e Cortona e di molte altre inventive attività culturali, tolga tempo a Lucia Franchi e Luca Ricci per dedicarsi al teatro in prima persona. Le volpi – pièce che ha già avuto una bella tournée nel 2023 e ora riprende il giro nel nuovo anno – ne è la dimostrazione. Scritto a quattro mani, è un testo calibrato e intelligente che esplora la linea d’ombra tra politica e vita privata. O meglio, quel territorio scivoloso dove si fa presto a scambiarsi favori ambigui, a barattare l’interesse pubblico con guadagni personali. Dove, invece di tenere la barra dritta, si vira verso l’amichettismo – ficcante definizione di Fulvio Abbate per indicare le relazioni pericolose che mescolano interessi che dovrebbero restare separati.

crediti foto di Luca Del Pia ed Elisa Nocentini

Tutto è, volutamente, sottotraccia ne Le volpi: non siamo nei corridoi del potere, ma in una casa di vacanze in provincia, in un sonnacchioso e ronzante pomeriggio di agosto. Qui, fra tende appena mosse da vento e una luce ambrata d’estate, si incontrano due notabili del luogo. La prima è una dirigente sanitaria con una carriera rispettabile, l’altro il sindaco, e fra i due la figlia della dirigente, un curriculum d’eccellenza all’estero e zero tituli in patria. Apparentemente sembra un’innocente reunion fra due vecchi amici d’infanzia, un tè, biscotti artigianali e chiacchiere in libertà. Ma la conversazione inizia presto a deviare con insistenza su patteggiamenti e favori incrociati. Sotto le pressioni della figlia (Luisa Merloni, appuntita e sfiancante nel pungolare la madre con ricatti e richieste d’aiuto) e quelle insidiose del sindaco (Giorgio Colangeli, una copia e una stampa con la volpe di Pinocchio), la dirigente (Antonella Attili, abilissima nel modulare il piano in discesa della coscienza) finisce per cedere, ma forse era già pronta a farlo. E’ proprio qui, in questo appannamento dei confini, nell’indefinita posizione dei personaggi che si regola la regia di Luca Ricci. Sono le sfumature, i mezzi toni, i non detti che fanno dell’umano una volpe. Anzi, le volpi.

crediti foto di Luca Del Pia ed Elisa Nocentini

CapoTrave – la compagnia dei due autori – riconferma così la sua vocazione di impegno sociale che non rinuncia all’alta “sartoria” del fare teatro e a un solido cast (nella presente tournée sarà però Federica Ombrato a interpretare il ruolo della figlia). Merce sempre più rara sulle nostre scene.

Visto il 22 settembre 2023 a Firenze al Teatro Goldoni nell’ambito di AvampostiTeatro Festival.

La tournée

1 marzo, Roma, Teatro Rossellini

2 marzo, Monopoli (Ba), Teatro Radar

3 marzo, Molfetta (Ba), Cittadella degli Artisti

8 marzo, Macomer (Nu), Teatro Costantino

9 marzo, Meana Sardo (Nu), Teatro San Bartolomeo

10 marzo, Sanluri (Su), Teatro Comunale

14 marzo, Verdello (Bg), Sala Abbiati

15 marzo, Lastra a Signa (Fi), Teatro delle Arti

16 marzo, Urbania (Pu), Teatro Bramante

20 marzo, Bibbiena (Ar), Teatro Dovizi

21 marzo, Narni (Tr), Teatro Manini

22 marzo, Città della Pieve (Pg), Teatro degli Avvaloranti

23 marzo, Castagneto Carducci (Li), Teatro Roma

13 aprile, Ravenna, Teatro Rasi