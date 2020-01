La nave dolce, storia di uno sbarco in cerca di una vita migliore

Se l'uomo fallisce nella vita finisce in "bancarotta". Prova d'attore per Natalino Balasso

RUMOR(S)CENA – LA NAVE DOLCE – TEATRO COMUNALE – BELLUNO – Era l’8 agosto 1991 quando la nave Vlora, proveniente da Durazzo, attraccò nel porto di Bari. Trasportava 20.000 albanesi che, dopo il crollo del regime di Enver Hoxha, si erano imbarcati con la forza per raggiungere l’Italia nella speranza di una vita migliore. Su quell’episodio, che segnò l’inizio del fenomeno dei migranti verso il nostro paese, Daniele Vicari ha diretto nel 2012 un documentario, La nave dolce , coprodotto dalla Indigo Film e Rai Cinema, con immagini di archivio. Si deve ora alla coraggiosa iniziativa di Daniela Nicosia, drammaturga e regista della compagnia Tib Teatro di Belluno, la versione teatrale di quello storico episodio: un esempio di teatro civile affidato alla narrazione di un unico attore. Sulla scena il giovane, ma assai dotato, Massimiliano Di Corato, offre al pubblico tre diversi punti di vista: quello del testimone-narratore, quello di un giovanissimo immigrato, e quello multiforme dei cittadini baresi variamente reattivi di fronte all’evento, molti inclini alla pietà, alcuni diffidenti. Il tutto reso in una lingua arcobaleno dove l’albanese si sposa all’italiano e l’italiano al barese, mentre risuonano musiche del repertorio popolare (luci e suono sono opera di Paolo Pellicciari ).

Caterina Barone insegna Storia del Teatro Greco e Latino all'Università di Padova. Studiosa del teatro antico e contemporaneo segue diversi filoni di ricerca: da quello filologico di puntuale analisi dei testi, ai problemi di tecnica teatrale esaminati in rapporto agli spazi e alle forme delle rappresentazioni antiche su basi archeologico-storico-letterarie, fino ad arrivare al Fortleben, alla fortuna della tradizione classica, inquadrata attraverso le traduzioni, le messinscene e le riscritture moderne. Autrice di studi e traduzioni. Dal 1989 al 2009 è stata redattrice di "Dioniso", rivista di studi sul Teatro antico dell’INDA di Siracusa e si è occupata della sezione "Scena", incentrata sulla relazione tra teatro classico e teatro moderno. Fa ora parte del comitato scientifico di «Dionysus ex machina», rivista on line di studi sul teatro antico. Dal 1994 fa parte del comitato scientifico ed è corrispondente di "Didaskalia.net", The Journal for Ancient Performance, pubblicato dall'università di Nebraska-Lincoln. È giornalista pubblicista ed è stata vice-presidente dell’Associazione Nazionale Critici di Teatro. Collabora, inoltre, con riviste di critica teatrale e col "Corriere della Sera" edizione del Veneto.