“Il tango delle Capinere”: se nessuno soffre, significa amore?

RUMOR(S)CENA – FIRENZE – “Sei così bella che se fossi tuo padre ti chiuderei a chiave dentro casa”. Gli scogli scintillano e il giovanotto in costume da bagno, pancia indentro e petto infuori, sorride mentre dice quelle parole. È una scemata come tante, se l’è preparata davanti allo specchio o forse l’ha già usata con altre ragazze. Anche la ragazza che è lì con lui sugli scogli, sa che è solo un’esagerazione detta così, per farle un complimento. Eppure gli occhi le brillano, perché la frase sarà pure scema, ma è stato piacevole sentirsela dire. Quel ragazzo simpatico ha un bel corpo e lei ride ripensando all’autorità del padre, al modo in cui le vuole bene e a quanto è lontano da quella spiaggia. Per gioco immagina come sarebbe se al posto del papà, davvero ci fosse il ragazzo a dirle cosa deve indossare quando esce di casa. Probabilmente l’amerebbe altrettanto, ma in modi che suo padre non potrebbe mai.

Il tango delle capinere_ ph. Carmine Maringola

E a noi, al pubblico del Tango delle Capinere, che effetto fa quella frase? Non leggendola qui, o all’interno di un accorato dibattito, ma seduti in platea mentre viene pronunciata da un attore? A pensarci bene, nulla. Strano, perché normalmente condanneremmo quelle parole. Le definiremmo umilianti e despotiche, oltretutto deprecando la buona disposizione della ragazza che ne è così lusingata. Invece a noi basta che la storia a cui stiamo assistendo non sia il racconto della relazione tossica tra vittima e prevaricatore, e nessuno dei due sia rimasto troppo turbato da ciò che l’altro fa o dice.

Il tango delle capinere_ ph. Carmine Maringola

In effetti abbiamo ragione, perché c’è un abissale differenza, dato che la maggioranza delle relazioni dove si dicono frasi del genere, non finisce con l’acido gettato sulla faccia o uno dei due sul pavimento, morto e vuoto. Al contrario le due capinere ridono e ballano, certamente incapaci di liberarsi dal maschile e dal femminile in cui sono imprigionate, ma comunque fortunate rispetto all’uccellino verghiano, che stava in una gabbia cento volte più piccola e opprimente. Soprattutto sono felici, e questo ci legittima a vedere soltanto una coppia che attraversa la vita con un tango al contrario. Cantano loro, cantiamo anche noi e ancora una volta il teatro di Emma Dante si fa pieno di prigionieri: del contesto, del ruolo che rivestiamo, ma più di ogni altra cosa di ciò che facciamo per non guardare la gabbia che ci sta intorno.

La donna e l’uomo de Il Tango delle Capinere non hanno gli strumenti per liberarsi dai ruoli che li condanneranno alla vita complementare e tiepida che hanno contratto, forse non riescono nemmeno a concepire che possa esserci un’alternativa. Eppure lo percepiscono mentre danzano con la cadenza del primo incontro, il primo bacio, il primo figlio, il primo che muore e il primo a restare solo. L’aspetto formale dello spettacolo è proprio questa danza, sgangherata e gastrica nella pulsione, straordinaria per l’esecuzione in scena da parte dei due attori. In un ambiente che è il buio gravido di situazioni già apprezzato in Pupo di zucchero, stavolta la drammaturgia dei movimenti crea un oggetto teatrale più compresso e solido, senza quel largo in cui spaziavano spettrali affreschi in chiaro scuro. È la stanza dove Manuela Lo Sicco e Sabino Civilleri si producono in un ballo a ritroso negli anni, anti-coreografico eppure minuzioso; affatto confortevole quanto a margini d’errore, ma interpretato in maniera puntuale e coinvolgente, con i personaggi che si prestano al vaudeville e al ritmo forsennato, che del testo è una prospettiva di lettura.

Il tango delle capinere_ Rosellina Garbo

Se il tango celebra tanto la passione quanto la morte, le capinere sono pur sempre presagio di qualcosa. La protagonista di Manuela Lo Sicco che vuole scorrere indietro il tango della sua vita assieme a Sabino Civilleri, sembra cercare un indizio, ciò che avrebbe dovuto far squillare il campanello d’allarme, come recita il tic linguistico caro alla cronaca nera. Ma se c’era un presagio riguardava ciò che non è avvenuto e ora non può essere pianto, né tantomeno punito. Nel loro ballare, baciarsi e rumoreggiare, c’era al massimo l’entropia che li attraeva verso la conclusione, dove avrebbero potuto voltarsi e comprendere da cosa fossero inseguiti.

Purtroppo non ci sarebbe stato niente dietro di loro, niente e nessuno. Perché tutti sono d’accordo quando c’è un mostro da punire: diverso, è ammettere che del germe di quell’atto mostruoso e deprecabile siamo tutti portatori. Il dibattito sull’opportunità di introdurre nuovi reati, per quanto legittimo, è un’ottima occasione per distogliere lo sguardo dal nodo che ci imbarazza anche soltanto pensare di dover sciogliere, indipendentemente da dove risulti più confortevole polarizzarsi. Forse si sta avvicinando il tempo in cui gelosia, manipolazione, sessismo e pregiudizi non staranno esattamente sotto il cielo. E quando qualcuno penserà che siano dovere e fonte di salvezza, nessuno farà finta di niente e si volterà dall’altra parte. Ma fino ad allora, possiamo applaudire la capinera che ci da le spalle sul palco e piange per tutta la vita bella e canterina che ci piace credere di aver visto. E se nessuno soffre, è una storia d’amore.

Visto il 15/02/2024 al Teatro Di Rifredi di Firenze