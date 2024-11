“Manicomio, addio! Contro tutti i muri”, spettacolo dedicato a Franco Basaglia

RUMOR(S)CENA – SAN CESARIO DI LECCE – Va in scena martedì 12 novembre, alle ore 20.30, presso la Distilleria De Giorgi di San Cesario di Lecce, per la rassegna Teatri a Sud di Astràgali Teatro, “Manicomio, Addio! Contro tutti i muri”, uno spettacolo prodotto dalla compagnia fiorentina Chille de la balanza, di e con Claudio Ascoli e Sissi Abbondanza, sul palco insieme alle giovani attrici Salomè Baldion e Sara Tombelli.

Un lavoro teatrale nato in occasione del centenario della nascita di Franco Basaglia, che racconta quella che fula “rivoluzione” causa del superamento dei manicomi e attuata dal medico insieme ai suoi collaboratori e a sua moglie Franca Ongaro, con uno sguardo particolare su quanto avvenne in quegli anni, in casa Basaglia-Ongaro, da Gorizia a Trieste, sino alla prematura morte dello psichiatra.

Claudio Ascoli spiega che “La complicità, intellettuale ed affettiva, tra Franco e Franca è oggi all’attenzione di studiosi che stanno rivalutando la figura della Ongaro Basaglia, per molti anni relegata al ruolo di “dattilografa” di suo marito. In compagnia ci siamo detti che raccontare il loro incontro-scontro quotidiano, l’amore incondizionato che accompagnò un percorso impossibile, potesse essere la chiave di scrittura di un nuovo spettacolo. È così iniziato un lungo percorso di analisi e confronto con i loro scritti e con quanti hanno vissuto il lavoro. Franco e Franca chiamarono a partecipare al loro sogno, da Gorizia a Trieste, giovani psichiatri, psicologi e sociologi, spesso totalmente privi di esperienze. La scelta allora fu di privilegiare chi aveva voglia ed energie per “sognare” in libertà. Proveremo a fare altrettanto ai nostri giorni”.

Chille de la balanza è una storica compagnia del Teatro di ricerca italiano, da oltre 25 anni residente a San Salvi, ex-città manicomio di Firenze. Fu l’ultimo direttore, il dottor Carmelo Pellicanò, che accompagnò l’uscita dell’ultimo matto il 13 dicembre 1998, a volere la creazione di un presidio culturale permanente, capace di favorire l’ingresso di tutti, fiorentini e non solo, in quella che fino ad allora era una “città negata”.

La rassegna Teatri a Sud è ideata da Astragali Teatro, con il sostegno del Ministero della Cultura e della Regione Puglia, e con la collaborazione del Comune di San Cesario di Lecce.

Consigliata la prenotazione. Per info e prenotazioni: Tel. 389.2105991 mail: teatro@astragali.org, www.astragali.it, www.distilleriadegiorgi.eu