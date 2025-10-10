ALTRITEATRI, Recensioni — 10/10/2025 at 20:53

Peeping Tom: il dramma senza consolazione. Tranne che per l’arte

di
Share

RUMOR(S)CENA – MILANO – Quello messo in scena con Chroniques dalla compagnia belga Peeping Tom non è un dramma, è il dramma. Infatti non è necessaria alcuna premessa: non si scomoda nessun preambolo distopico, bensì la messinscena comincia in medias res e questo gruppetto di miserabili è già in trappola in una caverna buia e fumosa. Subito è chiaro che non hanno nessuna forma di empatia uno per l’altro, tentano di liberarsi, ognuno per se: uno più forzuto tenta di smuovere massi ciclopici, un altro agogna a uno spiraglio di luce, uno sperimenta pozioni, l’altro si dibatte come una fiera in gabbia, l’altro ancora si sfoga infierendo su i compagni sciagurati. Si: i costumi medievaleggiano, ma l’epoca è indifferente, tant’è che, a turno, tutti indossano abiti impiegatizi e così non c’è scampo nella fantasia del pubblico: parlano proprio di noi, di tutti noi, qui, sta sera. E domani in ufficio.

FOG Peeping Tom Chroniques © Sanne De Block

E non c’è un cattivo da detestare: sono tutti abominevoli, resi isterici dalla cattività, si riducono sempre più bestialmente fino a essere cenciosi, ricoperti di sangue e liquami. La prigionia (che pure non sembra ad opera di un tiranno, bensì di loro stessi, metafora del genere umano) li brutalizza, fino al punto che perdono anche il linguaggio, finendo per borbottare in un grammelot senza significato. Sono succubi soprattutto di se stessi: l’uno in balia della sua mano fuori controllo, l’altro di una smania violenta, uno invasato tra alambicchi e ampolle, uno finisce irrigidito in una posa meditativa e diventa solo più un oggetto di scena. Contorcimenti e acrobazie convulse rendono la disumanità spettacolare. Per un attimo, sul finale, un pezzo di Presley da una speranza romantica, ma è subito palese che è solo un epilogo straniante.

FOG Peeping Tom Chroniques © Sanne De Block

Eppure, per noi che guardiamo, c’è scampo: riceviamo la bellezza, se pur spaventosa, dello spettacolo e la bravura degli artisti. Che per chi, come me, vede nell’arte la salvezza del mondo, è tutto. Tre chiamate alla ribalta dopo il buio in sala di cui nessuna di troppo.

Visto l’8 ottobre al Teatro della Triennale di Milano

Ti potrebbe interessare anche:

Un "Sogno di volare" da Pompei a Vicenza con quattro "Lisistrata

"Scarti. Valorizzare le diversità": la rassegna Teatri a Sud di Astràgali Teatro

Successo e applausi per il Don Giovanni reloaded Burlesque

Rassegna INTRANSITO al Teatro Akropolis di Genova

Il Teatro della Quattordicesima di Milano alza il sipario dopo dodici anni di chiusura

Il Pomo d'Oro, Anastasia Kobekina, e la musica nutrimento dell'anima

Share
Tags
olga orlandi Author: Olga Orlandi vive a Milano Ha lavorato nelle redazioni di Quadratum e poi come redattrice e illustratrice indipendente. Cofondatrice della fanzine Stigmazine, di radioblablanetwork.net e Jazz String radio. Ha fatto parte della redazione di ultrafilosofia e di quella di Paper Project. Ha collaborato con Grey-panthers. Collabora con latigredicarta.it e con i progetti editoriali di Anna Prandoni (annaprandoni.it). È stata assistente di Claudio Facchinelli e ne mantiene viva (di qualche misura indietro) la passione per le scene teatrali. Ha scritto di costume e cultura, viaggi, turismo consapevole, enogastronomia. Scrive di cinema, arte e teatro contemporanei.

Comments are closed.