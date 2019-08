Marina Badiluzzi e Carolina Baglioni le vincitrici della Biennale College Teatro Venezia 2019

RUMOR(S)CENA – BIENNALE COLLEGE TEATRO – VENEZIA – Sono Marina Badiluzzi e Caroline Baglioni le due vincitrici della Biennale College – Teatro 2019, rispettivamente per la sezione College Registi e Bando Autori che chiude la 47 esima edizione del Festival Internazionale del Teatro diretto da Antonio Latella e organizzato dalla Biennale di Venezia presieduta da Paolo Baratta.

Attrice, regista e autrice Marina Badiluzzi, nata a Udine e residente a Roma, è la vincitrice della terza edizione di Biennale College Registi Under 30 (2019-2020), scelta da Antonio Latella tra i sei finalisti (su 72 domande iniziali), la quale ha presentato un estratto di Anastasia, ispirato a uno dei più famosi e appassionanti scambi di identità del ‘900. «Il lavoro – recita la motivazione – esce dall’ovvietà generazionale del bisogno di uccidere i padri e di riscrivere un classico della scena. Ha sorpreso la generosità e la bravura delle attrici e la consapevolezza di aver portato una proposta ‘altra’, facendo intuire una possibilità di espressione che, con le giuste accortezze drammaturgiche, potrebbe sorprenderci e spiazzarci. La giovane regista ha avuto il coraggio di farsi carico dell’intera operazione, mettendosi in scena insieme alle sue attrici, dimostrando un totale controllo della macchina scenica». Martina Badiluzzi realizzerà il suo spettacolo, definendolo e sviluppandolo in tutti i suoi aspetti con il tutoraggio di Antonio Latella e sarà presentato al 48 esimo Festival Internazionale del Teatro nel 2020.

Interprete e regista Caroline Baglioni, nata a Perugia e residente a Roma, ha vinto la prima edizione di Biennale College Autori Under 40. Sviluppato nell’arco del triennio 2018-19-20, con la supervisione di Linda Dalisi e Letizia Russo, il bando si è concluso dopo varie fasi di selezione con la presentazione di tre autori (su 181 domande iniziali) e la lettura pubblica dei loro testi, sviluppati attorno all’unico titolo Il lampadario.

La motivazione recita: «Caroline Baglioni ha sorpreso e interessato per la capacità di lavorare su un fatto di cronaca senza renderlo esplicito, quasi nascondendolo tra le pieghe del testo. La scrittura verificata in lettura con il pubblico ha dimostrato una forza emotiva ed evocativa di grande impatto. Il testo presenta alcune parti misteriosamente incomplete che all’apparenza sembravano fragilità drammaturgiche, ma che sono poi risultate materiale di grande possibilità espressiva per un regista e una messa in scena». Biennale College Autori si concluderà nel 2020 con la produzione del testo vincitore.

Biennale College è un’esperienza innovativa e complessa che integra tutti i Settori della Biennale di Venezia – Cinema, Danza, Musica, Teatro – per promuovere giovani talenti offrendo loro di operare a contatto di maestri per la messa a punto di creazioni.

Biennale College, realizzato dalla Biennale di Venezia, ha il sostegno del Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Direzione Generale dello Spettacolo e della Regione del Veneto.